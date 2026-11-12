Children’s Theater, “Animal Magic,” and Spectacular Circus Acts

There are also great events in Upper Austria this weekend: The “Krone” Animal Corner is presenting the “Animal Magic” charity event in Leonding, as well as the massive 50th-anniversary celebration of Circus Roncalli in Linz. A spooky Krampus parade takes place in Schörfling am Attersee. In Bad Hall, the carnival revelers are roused, and children ages three and up can take part in the interactive theater production “Hansel and Gretel” in Wels.