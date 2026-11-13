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Osttiroler Tourismus blickt auf „saftige Wiesen“

Tirol
13.11.2026 10:00
Stellten die touristische Lage Osttirols vor (v. li.): Franz Theurl (Obmann TVBO), Karin Seiler ...
Stellten die touristische Lage Osttirols vor (v. li.): Franz Theurl (Obmann TVBO), Karin Seiler (GF Tirol Werbung) und Paul Tolloy (Leiter Abteilung Tourismus).(Bild: Tirol Werbung/Elias Bachmann)
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Von Martin Oberbichler

Das Tourismusforum Tirol machte seinen letzten Halt in Osttirol. Dort sprachen Verantwortliche über anstehende Ziele und aktuelle Thematiken, die die Region beschäftigen – samt einiger hitziger Diskussionen.

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Quo vadis? Die touristische Ausrichtung von Osttirol!“ Unter diesem Motto stand am Mittwochabend die letzte Ausgabe des Tiroler Tourismusforums im Asslinger Bärenstadl. Im gut besuchten Saal diskutierten Osttirols Tourismuschef Franz Theurl, Karin Seiler (Geschäftsführerin der Tirol Werbung) und Paul Tolloy (Leiter der Abteilung Tourismus des Landes Tirol) in Vertretung für den erkrankten LR Mario Gerber über die Chancen, Ziele aber auch Probleme im Osttiroler Tourismus.

Zitat Icon

Wir müssen uns auf neue, saftige Wiesen konzentrieren.

TVBO-Chef Franz Theurl

Wie es im Bezirk weitergeht, ist für TVBO-Chef Theurl klar: „Wir müssen uns auf neue, saftige Wiesen konzentrieren.“ Dazu zählt laut Theurl vor allem der Osten Österreichs, aber auch Nachbarländer. Hintergrund ist die Eröffnung des Koralmtunnels, der neue Möglichkeiten biete. Wichtig sei es, in den nächsten Jahren die Sichtbarkeit des Tourismus zu verschärfen und auszubauen. Auch das (ewige) Thema Qualitätsbetten stand im Raum, dazu soll laut Theurl bald Bewegung ins Spiel kommen.

Der Bärenstadl in Assling war gut gefüllt.
Der Bärenstadl in Assling war gut gefüllt.(Bild: Tirol Werbung/Elias Bachmann)

Für Seiler geht der Weg des (Ost)Tiroler Tourismus in die richtige Richtung, wenngleich neue Probleme auftauchen, so etwa ein rückläufiger März bzw. April. Chancen ergeben sich jedoch durch Hitzewellen im Süden Europas oder andere Komponenten: „Gäste wollen sich sicher fühlen, das ist bei uns in Tirol der Fall.“

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Fragerunde wurde zu Diskussionsforum
Hitzig wurde es in der Fragerunde beim Thema Veranstaltungen. Es gab mehrere schärfere Wortmeldungen von ehemaligen Touristikern und verärgerten Osttirolern. Auch die touristische Entwicklung im Lienzer Talboden, die Finanzierung des Nationalparks Hohe Tauern, das Aus für das Weltcuprennen oder die geplante Stromtrasse im Talboden wurden angesprochen. Konkrete Lösungen wurden zwar nicht gefunden, die Probleme von den Verantwortlichen aber notiert.

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