Osttiroler Tourismus blickt auf „saftige Wiesen“

Wie es im Bezirk weitergeht, ist für TVBO-Chef Theurl klar: „Wir müssen uns auf neue, saftige Wiesen konzentrieren.“ Dazu zählt laut Theurl vor allem der Osten Österreichs, aber auch Nachbarländer. Hintergrund ist die Eröffnung des Koralmtunnels, der neue Möglichkeiten biete. Wichtig sei es, in den nächsten Jahren die Sichtbarkeit des Tourismus zu verschärfen und auszubauen. Auch das (ewige) Thema Qualitätsbetten stand im Raum, dazu soll laut Theurl bald Bewegung ins Spiel kommen.