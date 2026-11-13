Müllwagen wegen Akku beinahe ein Raub der Flammen

Beinahe in Vollbrand gestanden wäre ein Müllfahrzeug in der Tiroler Landeshauptstadt am Donnerstag. Dass dem nicht so war, ist dem raschen Eingreifen eines Arbeiters (51) zu verdanken.
Ereignet hat sich der Vorfall um kurz vor 11 Uhr. Der 51-Jährige lud in Innsbruck Restmüll auf das Müllfahrzeug auf. „Beim anschließenden Kompressionsvorgang des Lkw stellte der Arbeiter Flammen im Ladebereich des Lkw fest“, heißt es von der Polizei. Umgehend fuhr der Einheimische zur gegenüberliegenden Freiwilligen Feuerwehr Hötting.
Falsch entsorgter Akku als Ursache
„Ein dort zufällig anwesender Feuerwehrmann löschte umgehend den Brand und führte die notwendigen Verständigungen durch.“ Als Brandursache wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einem falsch entsorgten Akku ausgegangen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt und auch der Lkw blieb unbeschädigt.
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