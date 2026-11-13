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Arbeiter handelte

Müllwagen wegen Akku beinahe ein Raub der Flammen

Tirol
13.11.2026 07:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Beinahe in Vollbrand gestanden wäre ein Müllfahrzeug in der Tiroler Landeshauptstadt am Donnerstag. Dass dem nicht so war, ist dem raschen Eingreifen eines Arbeiters (51) zu verdanken. 

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Ereignet hat sich der Vorfall um kurz vor 11 Uhr. Der 51-Jährige lud in Innsbruck Restmüll auf das Müllfahrzeug auf. „Beim anschließenden Kompressionsvorgang des Lkw stellte der Arbeiter Flammen im Ladebereich des Lkw fest“, heißt es von der Polizei. Umgehend fuhr der Einheimische zur gegenüberliegenden Freiwilligen Feuerwehr Hötting.

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