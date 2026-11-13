Müllwagen wegen Akku beinahe ein Raub der Flammen

Ereignet hat sich der Vorfall um kurz vor 11 Uhr. Der 51-Jährige lud in Innsbruck Restmüll auf das Müllfahrzeug auf. „Beim anschließenden Kompressionsvorgang des Lkw stellte der Arbeiter Flammen im Ladebereich des Lkw fest“, heißt es von der Polizei. Umgehend fuhr der Einheimische zur gegenüberliegenden Freiwilligen Feuerwehr Hötting.