Ehepaar löscht Küchenbrand: Frau (68) im Spital

Rauchgasvergiftung erlitten

Das Ehepaar, das in der Wohnung lebt, konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Dabei zog sich die 68-Jährige vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Zur weiteren Abklärung wurde sie in das Landeskrankenhaus nach Hall gebracht.