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Speisen angebrannt

Ehepaar löscht Küchenbrand: Frau (68) im Spital

Tirol
12.11.2026 10:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Schock für ein Ehepaar in einer Wohnung in Ampass im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Mittwoch! In der Küche brach plötzlich ein Brand aus. Bei der Bekämpfung der Flammen zog sich die Frau (68) vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu.

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Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 16.30 Uhr. Kurz zuvor war der Brand in der Küche der Wohnung in dem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Grund dafür waren angebrannte Speisen, wie ein Sprecher der Polizei informiert.

Rauchgasvergiftung erlitten
Das Ehepaar, das in der Wohnung lebt, konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Dabei zog sich die 68-Jährige vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Zur weiteren Abklärung wurde sie in das Landeskrankenhaus nach Hall gebracht.

Weitere Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, in der Wohnung entstand ein erheblicher Sachschaden.

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