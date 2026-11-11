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ÖVP ist entmachtet

Umbruch in Scheifling: FPÖ stellt Bürgermeister

Steiermark
11.11.2026 20:43
Thomas Auer (links) wurde von Bezirkshauptmann Peter Plöbst angelobt.
Thomas Auer (links) wurde von Bezirkshauptmann Peter Plöbst angelobt.(Bild: Kevin Geißler)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Der politische Umbruch in Scheifling (Bezirk Murau) ist vollzogen: Die FPÖ stellt mit Thomas Auer ab sofort den neuen Bürgermeister. Der bisherige Koalitionspartner ÖVP ging leer aus und ist schwer enttäuscht. 

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Groß war die Spannung vor der Gemeinderatssitzung Mittwochabend in Scheifling: Die Neuwahl des Bürgermeisters stand auf der Tagesordnung. Sie war notwendig geworden, nachdem Anfang Oktober der bisherige Ortschef Gottfried Reif (ÖVP) nach einer Verurteilung zu einer Geldstrafe zurücktrat. Bereits damals wurde spekuliert, ob das bisherige Bündnis zwischen ÖVP und FPÖ hält oder ob eine neue Mehrheit gefunden wird.

Nun steht fest: Es gibt eine Front gegen die Volkspartei! Der bisherige Vizebürgermeister Thomas Auer von der FPÖ wurde mit Stimmen seiner Partei, der SPÖ und vom Team Scheifling (in Summe acht von 15 Stimmen) gewählt. Die ÖVP, mit sieben Sitzen größte Fraktion, stellte Erich Fritz als Bürgermeisterkandidaten auf. Er sitzt aber nicht im Gemeinderat und erhielt keine Mehrheit. Die Sitzung wurde von vielen Besuchern verfolgt, die Stimmung war angespannt. 

Großer Andrang bei der Gemeinderatssitzung in Scheifling.
Großer Andrang bei der Gemeinderatssitzung in Scheifling.(Bild: Kevin Geißler)

ÖVP wirft FPÖ „parteipolitisches Kalkül“ vor
ÖVP-Bezirksparteiobmann Daniel Miedl-Rissner reagierte prompt auf die Abstimmung: „Das heutige Abstimmungsverhalten erfolgte klar entgegen dem Arbeitsübereinkommen, das zu Beginn der Periode getroffen wurde. Leider zeigt diese Wahl: Sobald die FPÖ die Möglichkeit dazu bekommt, reagiert sie opportunistisch und vergisst heute, was sie gestern noch versprochen hat. Anstatt die bisher gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ auf kommunaler Ebene fortzuführen, hat sich die FPÖ Scheifling heute für einen harten Bruch dieser Zusammenarbeit aus parteipolitischem Kalkül entschlossen.“

Darauf reagiert FPÖ-Bezirksparteiobmann Alexander Putzenbacher: „Die ÖVP ist offensichtlich beleidigt, weil sie nicht mehr den Bürgermeister stellt.“ Die Zusammenarbeit mit der Volkspartei sei aufgekündigt worden, weil sich diese beim Rückzug von Gottfried Reif „ewig Zeit gelassen hat“. Die Freiheitlichen seien zudem bereit gewesen, ÖVP-Gemeinderat Hannes Grogger zum Bürgermeister zu wählen. Die Volkspartei habe sich aber dann entschieden, Erich Fritz zu nominieren, der nicht im Gemeinderat sitzt. Deshalb habe man eine Alternative geboten und eine Mehrheit bekommen. „So funktioniert Demokratie.“

Lesen Sie auch:
Gottfried Reif bei einem Prozesstermin in Leoben
Nachfolge ist offen
Nach Urteil: Bürgermeister von Scheifling tritt ab
07.10.2026

Sechs FPÖ-Bürgermeister in der Steiermark 
Die FPÖ stellt nun sechs Bürgermeister in der Steiermark, neben Auer noch drei weitere im Bezirk Murau: Alexander Putzenbacher in St. Peter am Kammersberg, Gottfried Sperl in Teufenbach-Katsch und Patrick Weilharter in St. Georgen am Kreischberg. Dazu kommen Nicole Sunitsch in St. Michael und Daniel Kos in der Bezirksstadt Leibnitz. 

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