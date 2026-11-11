Umbruch in Scheifling: FPÖ stellt Bürgermeister

Der politische Umbruch in Scheifling (Bezirk Murau) ist vollzogen: Die FPÖ stellt mit Thomas Auer ab sofort den neuen Bürgermeister. Der bisherige Koalitionspartner ÖVP ging leer aus und ist schwer enttäuscht.
Groß war die Spannung vor der Gemeinderatssitzung Mittwochabend in Scheifling: Die Neuwahl des Bürgermeisters stand auf der Tagesordnung. Sie war notwendig geworden, nachdem Anfang Oktober der bisherige Ortschef Gottfried Reif (ÖVP) nach einer Verurteilung zu einer Geldstrafe zurücktrat. Bereits damals wurde spekuliert, ob das bisherige Bündnis zwischen ÖVP und FPÖ hält oder ob eine neue Mehrheit gefunden wird.
Nun steht fest: Es gibt eine Front gegen die Volkspartei! Der bisherige Vizebürgermeister Thomas Auer von der FPÖ wurde mit Stimmen seiner Partei, der SPÖ und vom Team Scheifling (in Summe acht von 15 Stimmen) gewählt. Die ÖVP, mit sieben Sitzen größte Fraktion, stellte Erich Fritz als Bürgermeisterkandidaten auf. Er sitzt aber nicht im Gemeinderat und erhielt keine Mehrheit. Die Sitzung wurde von vielen Besuchern verfolgt, die Stimmung war angespannt.
ÖVP wirft FPÖ „parteipolitisches Kalkül“ vor
ÖVP-Bezirksparteiobmann Daniel Miedl-Rissner reagierte prompt auf die Abstimmung: „Das heutige Abstimmungsverhalten erfolgte klar entgegen dem Arbeitsübereinkommen, das zu Beginn der Periode getroffen wurde. Leider zeigt diese Wahl: Sobald die FPÖ die Möglichkeit dazu bekommt, reagiert sie opportunistisch und vergisst heute, was sie gestern noch versprochen hat. Anstatt die bisher gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ auf kommunaler Ebene fortzuführen, hat sich die FPÖ Scheifling heute für einen harten Bruch dieser Zusammenarbeit aus parteipolitischem Kalkül entschlossen.“
Darauf reagiert FPÖ-Bezirksparteiobmann Alexander Putzenbacher: „Die ÖVP ist offensichtlich beleidigt, weil sie nicht mehr den Bürgermeister stellt.“ Die Zusammenarbeit mit der Volkspartei sei aufgekündigt worden, weil sich diese beim Rückzug von Gottfried Reif „ewig Zeit gelassen hat“. Die Freiheitlichen seien zudem bereit gewesen, ÖVP-Gemeinderat Hannes Grogger zum Bürgermeister zu wählen. Die Volkspartei habe sich aber dann entschieden, Erich Fritz zu nominieren, der nicht im Gemeinderat sitzt. Deshalb habe man eine Alternative geboten und eine Mehrheit bekommen. „So funktioniert Demokratie.“
Sechs FPÖ-Bürgermeister in der Steiermark
Die FPÖ stellt nun sechs Bürgermeister in der Steiermark, neben Auer noch drei weitere im Bezirk Murau: Alexander Putzenbacher in St. Peter am Kammersberg, Gottfried Sperl in Teufenbach-Katsch und Patrick Weilharter in St. Georgen am Kreischberg. Dazu kommen Nicole Sunitsch in St. Michael und Daniel Kos in der Bezirksstadt Leibnitz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.