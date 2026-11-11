Umbruch in Scheifling: FPÖ stellt Bürgermeister

Nun steht fest: Es gibt eine Front gegen die Volkspartei! Der bisherige Vizebürgermeister Thomas Auer von der FPÖ wurde mit Stimmen seiner Partei, der SPÖ und vom Team Scheifling (in Summe acht von 15 Stimmen) gewählt. Die ÖVP, mit sieben Sitzen größte Fraktion, stellte Erich Fritz als Bürgermeisterkandidaten auf. Er sitzt aber nicht im Gemeinderat und erhielt keine Mehrheit. Die Sitzung wurde von vielen Besuchern verfolgt, die Stimmung war angespannt.