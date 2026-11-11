Steirische LKH erhalten neuen Aufsichtsrat-Chef

Überraschender Wechsel an der Spitze des Kages-Aufsichtsrats: Post-Vorstand Peter Umundum legt das Amt nach eineinhalb Jahren wieder zurück. Wer bei der steirischen Spitalsgesellschaft nachfolgt, entscheidet sich am 23. November.
Im März 2025 wurde Peter Umundum, seit 2019 Mitglied des Kages-Aufsichtsrats, an die Spitze des Gremiums gewählt. Im größten steirischen Unternehmen mit gut 20.000 Mitarbeitern werden seit Jahren große organisatorische Veränderungen, etwa die Schaffung von LKH-Verbünden oder der Fokus auf tagesklinische Leistungen, umgesetzt.
Dazu begleitete Umundum die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden: Mit Oktober folgte Erich Schaflinger auf Gerhard Stark. Geplant, aber noch nicht finalisiert sind die Gründung von eigenen Gesellschaft für den niedergelassenen Bereich: Ärzte könnten sich direkt in den Spitälern einmieten. Auch die Erarbeitung einer neuen Strategie dauert noch bis Frühjahr.
Nun gibt Umundum „aus zeitlichen Gründen“ den Vorsitz wieder ab – er bleibt aber Teil des elfköpfigen Gremiums. Darüber freut sich in einer Presseaussendung ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, der sich bei Umundum, einem „der profiliertesten Manager der Republik“, bedankt. Lobende Worte kommen auch von den Kages-Vorständen Erich Schaflinger und Ulf Drabek.
Entscheidung fällt am 23. November
Wer folgt als Aufsichtsrat-Chef? Die Entscheidung fällt in der nächsten Sitzung des Gremiums am 23. November. Mitglieder sind unter anderem ÖGK-Manager Peter MacDonald, Peter Ebner, Leiter der Landesfinanzabteilung, Anwalt Maximilian Gutschreiter, Steuerberaterin Petra Schachner-Kröll, FPÖ-Klubdirektor Angelo Eustacchio und Isabella Poier, stellvertretende Büroleiterin von Landesrat Kornhäusl.
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