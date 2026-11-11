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Umundum legt zurück

Steirische LKH erhalten neuen Aufsichtsrat-Chef

Steiermark
11.11.2026 15:39
Post-Manager Peter Umundum bleibt im Kages-Aufsichtsrat.
Post-Manager Peter Umundum bleibt im Kages-Aufsichtsrat.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Überraschender Wechsel an der Spitze des Kages-Aufsichtsrats: Post-Vorstand Peter Umundum legt das Amt nach eineinhalb Jahren wieder zurück. Wer bei der steirischen Spitalsgesellschaft nachfolgt, entscheidet sich am 23. November. 

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Im März 2025 wurde Peter Umundum, seit 2019 Mitglied des Kages-Aufsichtsrats, an die Spitze des Gremiums gewählt. Im größten steirischen Unternehmen mit gut 20.000 Mitarbeitern werden seit Jahren große organisatorische Veränderungen, etwa die Schaffung von LKH-Verbünden oder der Fokus auf tagesklinische Leistungen, umgesetzt. 

Dazu begleitete Umundum die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden: Mit Oktober folgte Erich Schaflinger auf Gerhard Stark. Geplant, aber noch nicht finalisiert sind die Gründung von eigenen Gesellschaft für den niedergelassenen Bereich: Ärzte könnten sich direkt in den Spitälern einmieten. Auch die Erarbeitung einer neuen Strategie dauert noch bis Frühjahr. 

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Nun gibt Umundum „aus zeitlichen Gründen“ den Vorsitz wieder ab – er bleibt aber Teil des elfköpfigen Gremiums. Darüber freut sich in einer Presseaussendung ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, der sich bei Umundum, einem „der profiliertesten Manager der Republik“, bedankt. Lobende Worte kommen auch von den Kages-Vorständen Erich Schaflinger und Ulf Drabek.

Entscheidung fällt am 23. November
Wer folgt als Aufsichtsrat-Chef? Die Entscheidung fällt in der nächsten Sitzung des Gremiums am 23. November. Mitglieder sind unter anderem ÖGK-Manager Peter MacDonald, Peter Ebner, Leiter der Landesfinanzabteilung, Anwalt Maximilian Gutschreiter, Steuerberaterin Petra Schachner-Kröll, FPÖ-Klubdirektor Angelo Eustacchio und Isabella Poier, stellvertretende Büroleiterin von Landesrat Kornhäusl. 

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