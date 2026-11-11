Steirische LKH erhalten neuen Aufsichtsrat-Chef

Dazu begleitete Umundum die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden: Mit Oktober folgte Erich Schaflinger auf Gerhard Stark. Geplant, aber noch nicht finalisiert sind die Gründung von eigenen Gesellschaft für den niedergelassenen Bereich: Ärzte könnten sich direkt in den Spitälern einmieten. Auch die Erarbeitung einer neuen Strategie dauert noch bis Frühjahr.