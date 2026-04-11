Kages: Auf die Personalnot folgte der Aufschwung

Gesamtfläche soll eingefroren werden

Ein Schwerpunkt der Kages liegt auch auf Nachhaltigkeit. So ist zwar zwischen 2005 und 2025 die Nettogeschoßfläche aller Bauten um 25 Prozent gestiegen, in Summe von 800.000 auf 1 Million Quadratmeter (jährlich entspricht das Plus der Fläche des LKH Weiz), diesen Wert will man nun aber einfrieren und nicht mehr erweitern. Ein großes Ziel ist es auch, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.