Steirische LKH: „Finanzierung ist sichergestellt“

Umundum will beruhigen: „Die Finanzierung ist sichergestellt. Verschoben wurden nur Investitionen, die sich nicht unmittelbar am Patienten auswirken.“ Klar sei aber auch: Die künftige Finanzierung wird eine Herausforderung – sowohl was den laufenden Betrieb (hier macht sich etwa das große Gehaltspaket 2023 bemerkbar) als auch große Investitionen betrifft.