Die neue Beamtenburg gehört jetzt dem Land

Das neue Salzburger Landesdienstleistungszentrum kostete 340 Millionen. Am Dienstag übergab der Generalunternehmer den Schlüssel für das Verwaltungsgebäude an Vertreter der Landesregierung. Das Land ist jetzt offiziell Besitzer des Bauwerks.
Wenn 1400 Landesbedienstete ein neues Bürogebäude bekommen, dann muss die Landesregierung tief ins Geldbörserl greifen. Satte 340 Millionen Euro kostete das Mammut-Projekt am Salzburger Hauptbahnhof. 235 Millionen davon seien reine Baukosten, lässt das Land wissen.
Seit November 2023 arbeiteten 2500 Mitarbeiter von insgesamt 218 Firmen am Landesdienstleistungszentrum. Auf einer Grundstücksfläche von rund 10.000 Quadratmetern ist das Gebäude zehn Stockwerke hoch gewachsen. Ab dem dritten Obergeschoss wurde in Holz-Hybridbauweise ausgeführt. Die Tiefgarage ist dreigeschossig.
Rund um den Riesen-Bau gab es immer wieder Aufregung. Eine davon betraf die geplanten Großraum-Büros für die Landesbediensteten. In den nächsten Wochen wird gesiedelt. Ob die Arbeitsatmosphäre in den geräumigen Büros dann wie vom Land versprochen besser wird, wird sich erst später zeigen.
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