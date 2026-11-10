Die neue Beamtenburg gehört jetzt dem Land

Rund um den Riesen-Bau gab es immer wieder Aufregung. Eine davon betraf die geplanten Großraum-Büros für die Landesbediensteten. In den nächsten Wochen wird gesiedelt. Ob die Arbeitsatmosphäre in den geräumigen Büros dann wie vom Land versprochen besser wird, wird sich erst später zeigen.