Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gymnasium Zaunergasse

Größeres Schulgebäude und trotzdem mehr Grün

Salzburg
11.11.2026 06:00
Das alte Gebäude ist in die Jahre gekommen. Ein Neubau entsteht.
Das alte Gebäude ist in die Jahre gekommen. Ein Neubau entsteht.(Bild: Krone-Collage/Markus Tschepp, xander Architektur ZT GmH)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Im Sommer 2027 fahren in der Salzburger Zaunergasse die Bagger auf: Der Gymnasium-Neubau steht. Die Schule wird größer, es bleibt aber sogar mehr Grünfläche. Dienstagabend stellten Bürger zu dem Megaprojekt auch kritische Fragen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kaum wo wird eine Baustelle so sehnlichst herbeigesehnt. Im Sommer 2027 werden beim Gymnasium Zaunergasse die Bagger auffahren. Geplant ist die komplette Neuerrichtung am Standort für das Gymnasium mit integrierter International School.

Das Hauptgebäude, das in den 1940er-Jahren ursprünglich als O-Bus-Remise gebaut wurde, kommt weg. Die 1995 errichtete Doppelturnhalle mit Nebengebäuden wird modernisiert.

Zitat Icon

Der Neubau wird toll. Wir freuen uns darauf. Aber es gibt zu wenig Parkplätze. Das wird eine Herausforderung im Schulalltag.

Direktorin Irene Schosseler

Der Platzbedarf ist groß. Neben 28 Stammklassen braucht es weitere Unterrichtsräume, einen Mehrzwecksaal, Platz für Nachmittagsbetreuung und offene Lernzonen. Die rund 720 Schülern von Gymnasium mit internationalem Zweig und rund 85 Lehrer freuen sich auf den Neubau mit drei Gebäudeteilen, die drei, vier und fünf Geschoße hoch gebaut werden. „Es geht in die Höhe, damit weniger versiegelte Fläche bleibt“, erklärt Architekt Andreas Xander vom Siegerbüro in Vorarlberg. Es gibt dann sogar mehr Grünfläche als jetzt

Anrainer sehen weniger Parkplätze als Knackpunkt
Am Dienstagabend waren interessierte Bürger am Wort. Positiv sehen viele, dass das Schulgebäude Richtung Süden wandert und der Spielplatz in den Norden des Areals verschoben wird. Knackpunkt ist die Parkplatzsituation. Die Zahl der Stellplätze für die Schule wird von 20 auf zwölf reduziert. Eine Tiefgarage würde das Budget sprengen. „Es kreisen jetzt schon oft die Eltern, weil sie keinen Parkplatz finden“, kritisiert ein Anrainer. Und Direktorin Irene Schosseler ergänzt: „Wir sind eine International School. Bei uns kommen viele Lehrer von weiter her.“

Lesen Sie auch:
So soll das Areal künftig aussehen
Wettbewerb entschieden
Neubau des Gymnasiums in der Zaunergasse fixiert
08.07.2025

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) investiert rund 30 Millionen Euro. Vorerst heißt es für Schüler und Lehrer noch: Durchhalten! Der Unterricht wird für voraussichtlich zwei Jahre in die Container bei der Hak in Salzburg-Lehen übersiedeln. Im Herbst 2029 soll dann alles fertig sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
11.11.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
147.591 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
97.825 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
83.863 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1067 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
828 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
805 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf