Größeres Schulgebäude und trotzdem mehr Grün

Im Sommer 2027 fahren in der Salzburger Zaunergasse die Bagger auf: Der Gymnasium-Neubau steht. Die Schule wird größer, es bleibt aber sogar mehr Grünfläche. Dienstagabend stellten Bürger zu dem Megaprojekt auch kritische Fragen.
Kaum wo wird eine Baustelle so sehnlichst herbeigesehnt. Im Sommer 2027 werden beim Gymnasium Zaunergasse die Bagger auffahren. Geplant ist die komplette Neuerrichtung am Standort für das Gymnasium mit integrierter International School.
Das Hauptgebäude, das in den 1940er-Jahren ursprünglich als O-Bus-Remise gebaut wurde, kommt weg. Die 1995 errichtete Doppelturnhalle mit Nebengebäuden wird modernisiert.
Der Neubau wird toll. Wir freuen uns darauf. Aber es gibt zu wenig Parkplätze. Das wird eine Herausforderung im Schulalltag.
Direktorin Irene Schosseler
Der Platzbedarf ist groß. Neben 28 Stammklassen braucht es weitere Unterrichtsräume, einen Mehrzwecksaal, Platz für Nachmittagsbetreuung und offene Lernzonen. Die rund 720 Schülern von Gymnasium mit internationalem Zweig und rund 85 Lehrer freuen sich auf den Neubau mit drei Gebäudeteilen, die drei, vier und fünf Geschoße hoch gebaut werden. „Es geht in die Höhe, damit weniger versiegelte Fläche bleibt“, erklärt Architekt Andreas Xander vom Siegerbüro in Vorarlberg. Es gibt dann sogar mehr Grünfläche als jetzt
Anrainer sehen weniger Parkplätze als Knackpunkt
Am Dienstagabend waren interessierte Bürger am Wort. Positiv sehen viele, dass das Schulgebäude Richtung Süden wandert und der Spielplatz in den Norden des Areals verschoben wird. Knackpunkt ist die Parkplatzsituation. Die Zahl der Stellplätze für die Schule wird von 20 auf zwölf reduziert. Eine Tiefgarage würde das Budget sprengen. „Es kreisen jetzt schon oft die Eltern, weil sie keinen Parkplatz finden“, kritisiert ein Anrainer. Und Direktorin Irene Schosseler ergänzt: „Wir sind eine International School. Bei uns kommen viele Lehrer von weiter her.“
Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) investiert rund 30 Millionen Euro. Vorerst heißt es für Schüler und Lehrer noch: Durchhalten! Der Unterricht wird für voraussichtlich zwei Jahre in die Container bei der Hak in Salzburg-Lehen übersiedeln. Im Herbst 2029 soll dann alles fertig sein.
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