Größeres Schulgebäude und trotzdem mehr Grün

Anrainer sehen weniger Parkplätze als Knackpunkt

Am Dienstagabend waren interessierte Bürger am Wort. Positiv sehen viele, dass das Schulgebäude Richtung Süden wandert und der Spielplatz in den Norden des Areals verschoben wird. Knackpunkt ist die Parkplatzsituation. Die Zahl der Stellplätze für die Schule wird von 20 auf zwölf reduziert. Eine Tiefgarage würde das Budget sprengen. „Es kreisen jetzt schon oft die Eltern, weil sie keinen Parkplatz finden“, kritisiert ein Anrainer. Und Direktorin Irene Schosseler ergänzt: „Wir sind eine International School. Bei uns kommen viele Lehrer von weiter her.“