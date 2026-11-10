Verkehr ist der größte Klimakiller in Salzburg

Dabei hat der Verkehr in Salzburg einen Anteil von 39 Prozent und 1,23 Millionen Tonnen verantwortet. Das sind 404.000 Tonnen mehr klimaschädlicher Emissionen als noch im Jahr 1990. Um das in den Griff zu bekommen, fordert der VCÖ verstärkte Maßnahmen gegen den Lkw-Transit. Eine davon könnte demnach eine höhere Lkw-Maut sein.