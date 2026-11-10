Verkehr ist der größte Klimakiller in Salzburg

Um 50 Prozent gestiegen sind die Treibhausgas-Emissionen beim Verkehr in Salzburg seit dem Jahr 1990. Zu dieser Analyse kommt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ), der sich dabei auf Zahlen des Umweltbundesamts beruft. In anderen Sektoren sei der Trend dagegen rückläufig und die Belastung sinke.
Dabei hat der Verkehr in Salzburg einen Anteil von 39 Prozent und 1,23 Millionen Tonnen verantwortet. Das sind 404.000 Tonnen mehr klimaschädlicher Emissionen als noch im Jahr 1990. Um das in den Griff zu bekommen, fordert der VCÖ verstärkte Maßnahmen gegen den Lkw-Transit. Eine davon könnte demnach eine höhere Lkw-Maut sein.
Positiv vermerkt der VCÖ hingegen den Gebäudesektor. Dieser reduzierte die Emissionen im gleichen Zeitraum um 409.000 Tonnen. Auch die Industrie sparte mit 222.000 Tonnen kräftig.
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