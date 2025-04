Neues Leben für das 400 Jahre alte Schaberhaus

Bereits seit dem Jahr 2016 feilt der Ort an Plänen zur Nutzung des Gebäudes. „Jetzt haben wir ein stimmiges Konzept. Das Ganze wird eine runde Sache“, freut sich Bürgermeister Johannes Fürstaller (ÖVP). Bereits in den kommenden Wochen soll der Baustart erfolgen. Dann finden zwei Kindergarten- oder Krabbelgruppen und die öffentliche Bibliothek ein neues Zuhause. Dazu werden fünf betreute Wohnungen sowie vier Starterwohnungen in dem Haus im Zentrum des Ortes Platz finden.