Mit einem Feuerlöscher in acht Autos eingebrochen

Durch Videoaufzeichnungen kamen die Ermittler dem 24-Jährigen auf die Schliche. Er soll am 15. August serienweise in Autos eingebrochen sein. Wie? Mit einem Feuerlöscher schlug er bei jedem Fahrzeug die Seitenscheiben ein und durchsuchte das Innere der Autos. Eine Tasche samt Münzgeld stahl der 24-Jährige. Der Wert der Beute in Höhe von 200 Euro steht aber dem Sachschaden entgegen: Laut Polizei richtete er 8000 Euro an Schaden an.