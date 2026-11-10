Mit einem Feuerlöscher in acht Autos eingebrochen

Einem Serien-Einbrecher konnte das Handwerk gelegt werden: Laut Polizei soll ein Deutscher (24) Mitte August in acht Autos eingebrochen sein – alle waren in einer Tiefgarage im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt abgestellt. Beute machte er aber nur 200 Euro.
Durch Videoaufzeichnungen kamen die Ermittler dem 24-Jährigen auf die Schliche. Er soll am 15. August serienweise in Autos eingebrochen sein. Wie? Mit einem Feuerlöscher schlug er bei jedem Fahrzeug die Seitenscheiben ein und durchsuchte das Innere der Autos. Eine Tasche samt Münzgeld stahl der 24-Jährige. Der Wert der Beute in Höhe von 200 Euro steht aber dem Sachschaden entgegen: Laut Polizei richtete er 8000 Euro an Schaden an.
Alle acht Autos waren in einer Tiefgarage im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt abgestellt. Ermittler konnten anhand der Video-Beweise den Deutschen ausforschen und verhaften. Er zeigte sich zu den Vorwürfen bereits geständig und wurde in die Justizanstalt Puch gebracht.
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