Ortschef: „Willkommen im Mosambik Salzburgs“

„Wir müssen uns jeden Betrag vom Land Salzburg genehmigen lassen“, sagt Fürstaller. Trotzdem wird das Schaberhaus, an dem seit zehn Jahren gearbeitet wird, 2026 fertig. Hier kommen zwei Kindergartengruppen, die Bibliothek, vier Starter- und vier betreubare Wohnungen unter. „Mittel- und langfristig bedeutet das Einsparungen“, so der Ortschef.