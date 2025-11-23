Schauspielerin Annette Frier mag die Wechseljahre

Comedy-Serie dazu gedreht

Frier („Danni Lowinski“) hat bereits eine Comedy-Serie zu den Wechseljahren gedreht. In „Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage“ spielt sie sich selbst. Da Rollenangebote zu wünschen übrige lassen, beschließt die Frau in der Serie, selbst eine Serie zu machen, und zwar über Frauen in den Wechseljahren. Die erste Folge ist am Montag, 24. November, bei Sat.1 zu sehen. „Ich bin keine Aktivistin für die Menopause. Aber man gerät im Leben in gewisse Dinge rein“, kommentierte die 51-Jährige.