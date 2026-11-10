Historical Cargo
It’s finally here: The circus is in town
A 1,060-meter-long special train arrived at the Linz marshalling yard on Tuesday. The cargo: 80 historic cars. Circus Roncalli will be performing at the Urfahrmarkt grounds through December 6, and “Krone” readers can get into the big top at a discount!
For 50 years, Bernhard Paul Groß’s Circus Roncalli has been entertaining young and old alike—and after eight years, it’s finally making a stop in Linz again. The grand premiere will take place on November 13, and on Tuesday, the next major steps in setting up the circus world were taken: equipment and trailers arrived by train, as is tradition, in a climate-neutral manner.
“Zippo” Adorns the Locomotive
The two trains were an incredible 1,060 meters long. In honor of the anniversary, the locomotive was decorated with the likeness of circus director Bernhard Paul and is named after his former clown character, “Zippo.” On Tuesday, the 80 historic cars were unloaded one by one. From there, they’ll head directly to the Urfahr market grounds, where the team can begin carefully positioning the cars. By the time of the premiere on Friday, the nostalgic Roncalli world will have taken shape, providing a temporary home for around 100 employees—including performers, musicians, dancers, and prop masters.
More than 10,000 little lights
Until December 6, the Roncalli atmosphere—featuring world-class acrobatics and top-notch clowning—will finally be back in Linz for everyone to see and experience. More than 10,000 LED lights and brass lamps bathe the Roncalli Village in atmospheric light.
More info: roncalli.at/spielorte/linz; subscribers can get discounted tickets at: ticket.krone.at.
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