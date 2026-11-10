It’s finally here: The circus is in town

“Zippo” Adorns the Locomotive

The two trains were an incredible 1,060 meters long. In honor of the anniversary, the locomotive was decorated with the likeness of circus director Bernhard Paul and is named after his former clown character, “Zippo.” On Tuesday, the 80 historic cars were unloaded one by one. From there, they’ll head directly to the Urfahr market grounds, where the team can begin carefully positioning the cars. By the time of the premiere on Friday, the nostalgic Roncalli world will have taken shape, providing a temporary home for around 100 employees—including performers, musicians, dancers, and prop masters.