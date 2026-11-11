Nach Kindergarten-Aus sucht Gemeinde eine Lösung

Die Beitreuung für Null- bis Zweijährige in Piesting gibt es wie in vielen Gemeinden erst seit der großen Kindergartenoffensive der Landesregierung. 750 Millionen Euro sind dafür bis 2027 budgetiert, mit dem Versprechen dass jedes Zweijährige Kind einen Platz bekommt. Ob das vor Ort in den Gemeinden, die mit dem Budget kämpfen immer funktioniert, bleibt fraglich. „Unser Ziel ist klar: Eine gute Betreuung für jedes Kind, Unterstützung für unsere Familien und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Gemeindefinanzen“, stellt man in Piesting klar.