Nach Kindergarten-Aus sucht Gemeinde eine Lösung

Im nächsten Jahr gibt es in der Niederösterreichischen Marktgemeinde Markt-Piesting keine Betreuung für Null- bis Zweijährige mehr. Nun möchte der Ortschef mit Nachbargemeinden eine Lösung finden.
Die Zukunft der Kleinkinderbetreuung in Markt Piesting im Bezirk Wiener Neustadt bleibt ein Thema. Wie berichtet, kritisierte die FPÖ, dass die dortige Kindergartengruppe für Kleinkinder ab April 2027 schließen muss. In den nächsten zwei Jahren werden immerhin 120.000 Euro für die Renovierung der Ruine Starhermberg von der Gemeinde investiert. „Und für unsere Kinder ist kein Geld da?“, fragten die Blauen vergangene Woche vorwurfsvoll den Bürgermeister.
Derzeit werden rund zehn Kinder betreut. Ab April würden laut Bürgermeister Erich Albrechtowitz aber voraussichtlich nur mehr vier Kinder das Angebot benötigen. „Dem gegenüber stehen Personalkosten im sechsstelligen Bereich!“, betont er am Dienstag erneut. Im Nebenort Waldegg beruhigt Ortschefin Katharina Trettler-Schiefer: „Wir werden uns mit Piesting zusammenreden und schauen, ob wir bei uns für die Kinder einen Platz finden“.
Die Beitreuung für Null- bis Zweijährige in Piesting gibt es wie in vielen Gemeinden erst seit der großen Kindergartenoffensive der Landesregierung. 750 Millionen Euro sind dafür bis 2027 budgetiert, mit dem Versprechen dass jedes Zweijährige Kind einen Platz bekommt. Ob das vor Ort in den Gemeinden, die mit dem Budget kämpfen immer funktioniert, bleibt fraglich. „Unser Ziel ist klar: Eine gute Betreuung für jedes Kind, Unterstützung für unsere Familien und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Gemeindefinanzen“, stellt man in Piesting klar.
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