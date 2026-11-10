Emissionen durch Verkehr sind stark gestiegen

Die Steiermark hat bei Treibhausgasausstößen seit 1990 ein sattes Plus von 45 Prozent zu verbuchen. Die zuständige Landesrätin bleibt gelassen.
Die Bilanz ist ernüchternd: Während der Gebäudesektor in der Steiermark seine Treibhausgas-Emissionen seit dem Jahr 1990 um 68 Prozent reduziert hat, sind die klimaschädlichen Schadstoffe des Verkehrs im gleichen Zeitraum um 45 Prozent gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Analyse des VCÖ (Verkehrsclub Österreich) auf Basis von Daten des Umweltbundesamts.
Transitverkehr verschlechtert Bilanz
„Der Verkehr ist in der Steiermark der größte Problembereich beim Klimaschutz“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Zwar seien die Emissionen seit ihrem Höchststand 2019 indes um rund 700.000 Tonnen gesunken, dennoch liegt die Steiermark mit 2370 Kilo pro Kopf im Bundesländervergleich nur auf Platz fünf. Auch der starke Transitverkehr verschlechtert die Bilanz.
Die CO2-Emissionen korrelierendirekt mit der Leistung des verbrennermotorisierten Verkehrs – und der Verkehr zeigt eben permanente Zuwächse.
Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ)
Bild: Christian Jauschowetz
FPÖ-Verkehrslandesrätin Claudia Holzer verweist auf die notwendige Mobilitätswende. „Rein fachlich ist festzuhalten, dass die CO2-Emissionen direkt mit der Leistung des verbrennermotorisierten Verkehrs korrelieren – und der Verkehr zeigt eben permanente Zuwächse. Erst mit weiterer Elektrifizierung wird sich auch die CO2-Bilanz trotz steigenden Verkehrs verbessern“, heißt es auf „Steirerkrone“-Anfrage aus ihrem Büro. Gleichzeitig verweist man auf Verbesserungen bei den klassischen Luftschadstoffen: So ist der Stickoxidausstoß seit 1990 von 17.660 auf 7720 Tonnen gesunken, die Feinstaubemissionen gingen seit dem Jahr 2000 von 1565 auf 764 Tonnen zurück.“
Luft-100er“: Kein Comeback in Sicht
Auch die Abschaffung des „Luft-100ers“ verteidigt das Land. Die Immissionsgrenzwerte seien in der gesamten Steiermark, auch im Großraum Graz, über mehrere Jahre eingehalten worden. Die Aufhebung der Beschränkung sei daher auf Basis der geltenden Gesetzeslage erfolgt.
Der VCÖ sieht hingegen weiterhin Handlungsbedarf: Der Anteil des öffentlichen Verkehrs, des Radverkehrs und des Gehens müsse deutlich steigen.
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