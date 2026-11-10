Emissionen durch Verkehr sind stark gestiegen

FPÖ-Verkehrslandesrätin Claudia Holzer verweist auf die notwendige Mobilitätswende. „Rein fachlich ist festzuhalten, dass die CO2-Emissionen direkt mit der Leistung des verbrennermotorisierten Verkehrs korrelieren – und der Verkehr zeigt eben permanente Zuwächse. Erst mit weiterer Elektrifizierung wird sich auch die CO2-Bilanz trotz steigenden Verkehrs verbessern“, heißt es auf „Steirerkrone“-Anfrage aus ihrem Büro. Gleichzeitig verweist man auf Verbesserungen bei den klassischen Luftschadstoffen: So ist der Stickoxidausstoß seit 1990 von 17.660 auf 7720 Tonnen gesunken, die Feinstaubemissionen gingen seit dem Jahr 2000 von 1565 auf 764 Tonnen zurück.“