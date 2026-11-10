Klient verschwand aus Lebenshilfe Zell am See

Nicht in der Arbeit angekommen ist Stefan Wintersteller am Montag in Zell am See. Nachdem er von seinem Wohnort, dem Caritas-Dorf St. Anton gestartet war, erreichte er die Werkstätte der Lebenshilfe nicht. Die Betreuer sind in großer Sorge – und bitten um Hinweise.
Stefan Wintersteller ist 36 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er trägt eine Brille und hat braune Haare. In seinem Rucksack sind seine Kontaktdaten zu finden. Er ist nonverbal und kann weder lesen noch schreiben.
Die Caritas bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese sind unter der Telefonnummer 06542/72451 oder nach 16.00 Uhr unter 0664/2302654 erwünscht.
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