Camping wird bei Salzburgs Gästen immer beliebter

Zehn Prozent mehr Urlauber haben sich heuer in Salzburg für Camping entschieden. Das zeigt die Bilanz des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC). Bei reinen Nächtigungszahlen belegt das Bundesland österreichweit den dritten Rang, beim Zuwachs sogar Platz zwei.
Insgesamt verbrachten die Campinggäste heuer in der Sommersaison 819.659 Nächte in Salzburg. Das bringt hinter Kärnten mit knapp 2,3 Millionen und Tirol mit knapp 1,9 Millionen Nächtigungen den dritten Platz ein.
Bei den Zuwächsen klettert Salzburg hingegen am Stockerl noch einen Platz weiter nach oben. Ein Plus von zehn Prozent bringt hier den zweiten Platz – knapp hinter Oberösterreich mit 11,2 Prozent. Österreichweit gab es beim Camping ein Plus von 3,6 Prozent.
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