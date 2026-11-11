Nur noch 341 Asylwerber werden in NÖ versorgt

Schließungen quer durchs Land

Und FPÖ-Asyllandesrat Martin Antauer setzt den eingeschlagenen Kurs fort. Elf Asylheime hat er seit dem Spätsommer geschlossen. Weitere 53 werden bis Ende des Jahres folgen – quer durchs Land. So sperrt Antauer beispielsweise vier Unterkünfte im Bezirk Gmünd, gleich acht in der und um die Landeshauptstadt, sechs im Bezirk Gänserndorf, acht in der Region um Mistelbach, vier im Bezirk Scheibbs und fünf im Bezirk Baden.