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Heime werde zugesperrt

Nur noch 341 Asylwerber werden in NÖ versorgt

Niederösterreich
11.11.2026 11:00
Die Zahl der Asylwerber ist in Niederösterreich stark zurückgegangen.
Die Zahl der Asylwerber ist in Niederösterreich stark zurückgegangen.(Bild: udo Herrmann)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Elf Asylheime wurden zuletzt in Niederösterreich geschlossen, bis Jahresende sollen 53 weitere folgen. Die FPÖ kündigt zudem eine Verschärfung der Regeln für Flüchtlinge an. Warum das der ÖVP gar nicht gefällt.

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Knapp 15.000 Asylwerber hatten am Höhepunkt der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 im Land zwischen Enns und Leitha Unterschlupf gesucht und gefunden. Heute werden nur noch 5683 Flüchtlinge in Niederösterreich betreut – mehr als 5000 Ukrainer und 341 Asylwerber.

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Meldepflicht und weniger Bargeld
„Unsere strengeren Regeln zeigen Wirkung“, ist Udo Landbauer überzeugt. Als wirksamste Maßnahmen nennt der FPÖ-Landesparteichef die zusätzliche monatliche Meldepflicht für Asylwerber sowie die Einführung von Sachleistungen statt Bargeld in Grundversorgung. Landbauer kündigt an: „Wir werden die Schraube Zug um Zug noch fester drehen.“

Zitat Icon

Die Sicherheit der eigenen Landsleute liegt uns mehr am Herzen als die Bedürfnisse der Asylwerber.

Martin Antauer (FPÖ), Asyllandesrat von NÖ

Bild: Büro LH-Stv. Landbauer

Schließungen quer durchs Land
Und FPÖ-Asyllandesrat Martin Antauer setzt den eingeschlagenen Kurs fort. Elf Asylheime hat er seit dem Spätsommer geschlossen. Weitere 53 werden bis Ende des Jahres folgen – quer durchs Land. So sperrt Antauer beispielsweise vier Unterkünfte im Bezirk Gmünd, gleich acht in der und um die Landeshauptstadt, sechs im Bezirk Gänserndorf, acht in der Region um Mistelbach, vier im Bezirk Scheibbs und fünf im Bezirk Baden.

Wer macht härtere Asylpolitik?
Dass sich die Freiheitlichen den Rückgang der Flüchtlingszahlen und die Schließung der Asylheime auf die Fahnen heften, lässt Koalitionspartner ÖVP so nicht gelten. „Das ist auf die harte Asylpolitik der Volkspartei unter Federführung von Innenminister Gerhard Karner zurückzuführen“, reklamiert postwendend die St. Pöltner ÖVP-Zentrale.

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