Lost Control
Drunk driver with three passengers crashed into a wall
Around 2:15 a.m. on Tuesday, a 29-year-old man lost control of his car in a left-hand curve and crashed into a concrete wall. Fortunately, he and his three passengers were unharmed. However, the driver had to undergo a breathalyzer test, which showed a clearly positive result.
A traffic accident occurred around 2:15 a.m. on Tuesday in the municipality of Stroheim. A 29-year-old driver from Buchkirchen was driving his car on the Stroheim district road, coming from Stroheim toward Aschachtal. He likely lost control of his vehicle in a left-hand curve and collided with a concrete wall.
Driver Clearly Under the Influence
The vehicle sustained heavy damage on the passenger side. Partly because the airbags deployed, the vehicle was no longer roadworthy. The driver and the three other passengers were uninjured in the accident. Since the driver showed clear signs of intoxication, a breathalyzer test was administered. Due to a blood alcohol level of 1.58 per mille, his driver’s license was revoked. He will be charged.
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