Drunk driver with three passengers crashed into a wall

Driver Clearly Under the Influence

The vehicle sustained heavy damage on the passenger side. Partly because the airbags deployed, the vehicle was no longer roadworthy. The driver and the three other passengers were uninjured in the accident. Since the driver showed clear signs of intoxication, a breathalyzer test was administered. Due to a blood alcohol level of 1.58 per mille, his driver’s license was revoked. He will be charged.