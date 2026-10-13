Gefälschte FinanzOnline-SMS: Frau tappte in Falle

Opfer von skrupellosen Internet-Betrügern wurde eine Frau aus dem Großraum Innsbruck: Unbekannte Täter täuschten die 34-Jährige zunächst mit einer gefälschten „FinanzOnline“-Nachricht und anschließend mit einem Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Schaden: Tausende Euro!
Eine vermeintliche Nachricht von „FinanzOnline“ wurde der 34-jährigen Tirolerin aus dem Bezirk Innsbruck-Land zum Verhängnis. Mitte vergangener Woche erhielt die Frau eine SMS von einer unbekannten Nummer. Darin wurde sie aufgefordert, ihr angeblich ablaufendes „FinanzOnline“-Konto über einen Link zu aktualisieren.
„Die 34-Jährige klickte auf den Link und gab auf der Seite persönliche Daten ein“, heißt es von der Polizei. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Wenige Tage später sollte der nächste Schritt der Betrugsmasche folgen.
Der Anrufer behauptete, dass unrechtmäßige Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen worden seien.
Ermittler von der Polizei
Am Montag erhielt die 34-Jährige einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Der männliche Anrufer sprach fließend Deutsch mit ausländischem Akzent und gab sich als Mitarbeiter eines Bankinstituts aus.
Lügenmärchen um Konto-Abbuchungen
„Er behauptete, dass unrechtmäßige Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen worden seien“, schildern die Ermittler. Um ihr Geld zurückzuerhalten, forderte der Anrufer die Frau dazu auf, eine Überweisung auf ein bislang unbekanntes Konto zu tätigen.
Die Frau kam der Aufforderung nach. Eine weitere Überweisung wurde jedoch durch die Bank-App blockiert. Daraufhin beendete der Anrufer das Telefonat.
Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich
Im Nachhinein wurde die Frau misstrauisch. Sie ließ ihr Konto sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Durch den Betrug entstand ihr ein finanzieller Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur
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