Länger und mehr: Fischottern geht es an den Kragen

Große Zahl an Jägern und Fischern

Mehr als 22.000 Personen zählt die aktive Fischer- und Jägerschaft in Salzburg. Rund 11.600 Jäger, davon 1.658 Frauen (und eine davon Svazek selbst), sind in 1.538 Jagdgebieten im Bundesland Salzburg aktiv. Fast ebenso viele Personen widmen sich der Fischerei. Rund 10.800 Angelfischer mit absolvierter Prüfung sind an unseren heimischen Gewässern unterwegs. Zudem gibt es laut Aussendung im gesamten Bundesland 894 eingetragene Fischereibewirtschaftungen, also Fischereirechte und Pachtverhältnisse.