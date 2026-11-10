20 fire departments on the scene
Old Farmhouse Fell Victim to Flames Overnight
A difficult and complicated operation challenged emergency responders in Waizenkirchen late Monday evening. Twenty fire departments did everything in their power to contain the fire at a disused farm. Despite all efforts, the building was destroyed by the flames. However, no one was injured.
Initially, only five fire departments were alerted; shortly thereafter, a Level 3 alert was issued. The fire at a former agricultural property in Waizenkirchen posed a major challenge for the firefighters. The dilapidated condition of the structure and the massive fire load inside made conditions increasingly difficult. The sole resident of the farmstead noticed the flames upon returning home and immediately alerted the fire department.
Cause Unclear
According to initial reports, the farm—which was no longer in commercial use—was littered with trash, and access was difficult due to accumulated debris. On top of that, a long water line had to be laid to the scene of the fire. The cause of the fire remains unclear.
No one injured
Despite all efforts, the fire spread completely; the residential building was severely damaged and had to be partially demolished that same night with the help of an excavator. However, the fire was largely prevented from spreading to surrounding buildings. One person was treated by emergency responders at the scene but was uninjured.
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