Schrott-Lkw mit schweren Mängeln in Tirol gestoppt

Gerissene Bremsscheibe, blockierende Achse und ein Reifen bis aufs Gewebe abgefahren: Bei einer Kontrolle eines Sattelschleppers staunten selbst die Beamten nicht schlecht. Auch der 57-jährige Lenker verstieß laut Polizei gegen die Vorschriften.
Bei einer Schwerpunktkontrolle in Innsbruck zogen Verkehrspolizisten am Montag einen Sattelkraftwagen aus dem Verkehr. Bei der anschließenden Überprüfung in der Prüfhalle des Landes Tirol kam eine erschreckende Mängelliste ans Licht.
Gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen
Eine Bremsscheibe war gerissen, eine Achse blockierte ständig und bei einem Reifen war bereits das Gewebe sichtbar. Doch auch beim Lenker gab es einiges zu beanstanden: Der 57-jährige Spanier war teilweise ohne Fahrerkarte unterwegs und hatte Ruhezeiten vorschriftswidrig nachgetragen.
Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Verwaltungsbehörde folgen.
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