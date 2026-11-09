Schrott-Lkw mit schweren Mängeln in Tirol gestoppt

Gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen

Eine Bremsscheibe war gerissen, eine Achse blockierte ständig und bei einem Reifen war bereits das Gewebe sichtbar. Doch auch beim Lenker gab es einiges zu beanstanden: Der 57-jährige Spanier war teilweise ohne Fahrerkarte unterwegs und hatte Ruhezeiten vorschriftswidrig nachgetragen.