Gestohlene Kennzeichen auf Schrottauto montiert

Ohne Führerschein mit einem Schrottauto unterwegs, auf dem auch noch gestohlene Kennzeichen montiert waren: Einem 28-jährigen Tiroler, der am Sonntagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde, blüht nun jede Menge Ärger – und eine saftige Strafe!
Die Polizei führte am Sonntagabend in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Als die Beamten gegen 20.30 Uhr einen 28-jährigen Einheimischen aus dem Verkehr zogen, trauten sie zunächst wohl ihren eigenen Augen nicht.
Zuerst stellte sich im Zuge der Kontrolle heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt. Dann bemerkten die Polizisten auch noch, dass am Wagen gestohlene Kennzeichen montiert waren. „Außerdem wies das Auto erhebliche technische Mängel auf“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Kennzeichen sichergestellt
Für den Lenker hat die Kontrolle nun ein juristisches Nachspiel. „Er wird wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt“, so die Ermittler weiter.
Wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen muss er sich zudem bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein verantworten. Die Kennzeichen wurden von der Polizei sichergestellt.
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