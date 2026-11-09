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Setback in Gurgl

Torn ACL? Injury Drama Surrounds Slalom Ace

Nachrichten
09.11.2026 20:11
Tommaso Sala
Tommaso Sala(Bild: GEPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

It’s as if he were under a curse—just like in November 2024, the season could be over for Italian slalom ace Tommaso Sala before it’s even really begun!

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The 31-year-old apparently suffered a serious knee injury during training—just like two years ago—possibly a torn cruciate ligament—and he did so without even falling…

It all happened in Austria, more specifically in Gurgl—where the Italian ski team was currently preparing for the season opener this coming weekend in Levi, Finland.

Pain in the Right Knee
Not long after Sunday’s training session began, Sala felt pain in his right knee, causing him to stop his run and pull over to the side of the course. An initial on-site examination suggested at least a sprain, but there are fears that the diagnosis could ultimately turn out to be a torn cruciate ligament.

Tommaso Sala
Tommaso Sala(Bild: GEPA)

Will he miss another World Ski Championships?
For Sala, this would be a tragic repeat of events: On November 22, 2024, the 31-year-old tore the cruciate ligament in his left knee during a training session in the Schnalstal Valley—also without falling. That incident, incidentally, occurred in the run-up to races in Gurgl…

In any case, the World Championship season was over for Sala back then; after undergoing surgery, he was only able to return to the ski circuit last November. Now Sala, who has competed in 90 World Cup races to date, is once again in danger of missing a World Ski Championships—the one in Crans-Montana this coming February…

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