Kreuzbandriss? Verletzungs-Drama um Slalom-Ass

Schmerzen im rechten Knie

Nicht lange nach Beginn des Trainingssonntags verspürte Sala jedenfalls Schmerzen im rechten Knie, wegen derer er seinen Lauf abbrach und am Streckenrand anhielt. Eine erste Untersuchung vor Ort erbrachte den Verdacht auf zumindest eine Verstauchung, es wird aber befürchtet, dass die Diagnose letztlich auf einen Kreuzbandriss hinauslaufen könnte.