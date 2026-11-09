Kreuzbandriss? Verletzungs-Drama um Slalom-Ass

Als ob er mit einem Fluch belegt worden wäre – wie bereits im November 2024 könnte die Saison für das italienische Slalom-Ass Tommaso Sala vorbei sein, noch bevor sie richtig begonnen hat!
Denn der 31-Jährige zog sich im Training offenbar wie vor zwei Jahren eine schwere Knieverletzung zu, womöglich einen Kreuzbandriss – und das, ohne zu stürzen …
Passiert ist das alles in Österreich, genauer gesagt in Gurgl – dort bereitete sich das italienische Ski-Team aktuell auf den Saison-Auftakt am kommenden Wochenende im finnischen Levi vor.
Schmerzen im rechten Knie
Nicht lange nach Beginn des Trainingssonntags verspürte Sala jedenfalls Schmerzen im rechten Knie, wegen derer er seinen Lauf abbrach und am Streckenrand anhielt. Eine erste Untersuchung vor Ort erbrachte den Verdacht auf zumindest eine Verstauchung, es wird aber befürchtet, dass die Diagnose letztlich auf einen Kreuzbandriss hinauslaufen könnte.
Verpasst er erneut eine Ski-WM?
Was für Sala eine tragische Duplizität der Ereignisse bedeuten würde: Denn am 22. November 2024 hatte sich der 31-Jährige bei einem Training im Schnalstal das Kreuzband im linken Knie gerissen, ebenfalls ohne zu stürzen. Damals übrigens im Vorfeld von Rennen in Gurgl …
Die WM-Saison war damals jedenfalls gelaufen für Sala, der nach einer Operation erst im vergangenen November wieder in den Ski-Zirkus zurückkehren konnte. Nun droht der bisher in 90-Weltcup-Rennen an den Start gegangene Sala erneut eine Ski-WM zu verpassen, jene in Crans-Montana im kommenden Februar …
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