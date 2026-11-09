Behörden trauen sich nicht | Gegen Familiennachzug

Behörden trauen sich nicht. Der Zustrom von Asylwerbern – er ist in Österreich fast völlig zum Erliegen gekommen. Nimmt dadurch auch die Aufregung über die Flut an Asylwerbern, die bereits hier gelandet sind, ab? Nein. Denn Meldungen wie jene vom jungen Syrer, der es in einem Jahr auf 300 Straftaten hierzulande schaffte, fallen auf fruchtbaren Boden. In den Postings an krone.at, wie in den Leserbriefen an die „Kronen Zeitung“ erregen sich täglich Leser bzw. User über das, was manche der Asylwerber in Österreich anstellen. So schreibt etwa Leser Josef Gansch in Bezug auf den Syrer mit den 300 Straftaten: „Worauf warten die Behörden? Sollte die Familie die Staatsbürgerschaft haben, sofortige Aberkennung und Abschiebung der Familie.“ Und unser Leser fragt sich auch, wo denn das Jugendamt sei. Er vermutet, dass bei österreichischen Familien längst das Kind abgenommen worden wäre, während sich die Behörden in solchen Fällen nicht trauten, etwas zu unternehmen. Tja, auch da kann ein bisschen was dran sein.