Behörden trauen sich nicht | Gegen Familiennachzug

Behörden trauen sich nicht. Der Zustrom von Asylwerbern – er ist in Österreich fast völlig zum Erliegen gekommen. Nimmt dadurch auch die Aufregung über die Flut an Asylwerbern, die bereits hier gelandet sind, ab? Nein. Denn Meldungen wie jene vom jungen Syrer, der es in einem Jahr auf 300 Straftaten hierzulande schaffte, fallen auf fruchtbaren Boden. In den Postings an krone.at, wie in den Leserbriefen an die „Kronen Zeitung“ erregen sich täglich Leser bzw. User über das, was manche der Asylwerber in Österreich anstellen. So schreibt etwa Leser Josef Gansch in Bezug auf den Syrer mit den 300 Straftaten: „Worauf warten die Behörden? Sollte die Familie die Staatsbürgerschaft haben, sofortige Aberkennung und Abschiebung der Familie.“ Und unser Leser fragt sich auch, wo denn das Jugendamt sei. Er vermutet, dass bei österreichischen Familien längst das Kind abgenommen worden wäre, während sich die Behörden in solchen Fällen nicht trauten, etwas zu unternehmen. Tja, auch da kann ein bisschen was dran sein.
Gegen Familiennachzug. Mit dem österreichischen Umgang mit – jungen – Asylwerbern beschäftigt sich heute auch Andreas Mölzer in seiner „Krone“-Kolumne. Er bezieht sich auf die von Innenminister Karner kürzlich verkündete Begrenzung des Familiennachzugs von Migranten „auf die doch einigermaßen willkürlich wirkende Zahl von jährlich 314 Menschen“, wie er schreibt. Einerseits sei diese Kontingentierung für manche „rechtswidrig und schlicht unmenschlich“, während hingegen etwa für die freiheitliche Opposition jeder weitere Familiennachzug eine Katastrophe sei. Mölzer meint, wer seine Familie ohne wirklichen Asylgrund verlasse, um aus wirtschaftlichen Gründen zu uns zu kommen, könne dann nicht das Recht geltend machen, seine Familie so ohne Weiteres nachzuholen. Denn: Es gebe zwar das Recht auf Familienleben – aber nicht, sich aussuchen zu können, wo dieses Familienleben stattfinde. Das wird für weitere Diskussionen sorgen!
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