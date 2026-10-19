Kindesmissbrauchsmaterial als „Sticker“ verschickt

„Nicht nur Verbote setzen“

Auch andere Online-Phänomene wie die Tradwife-Bewegung, die „Manosphere“ oder auch „The Com“ sind große Bedrohungen. Letztere ist ein loser Überbegriff für nihilistische Anstifter im Internet. Diese „fischen“ ihre Opfer mit überbordender Zuneigung und Aufmerksamkeit, bevor sie sie zu Sachbeschädigung, Brandstiftung, Tierquälerei, Selbstverletzung oder gar zum Suizid erpressen. „Es ist wichtig, Kindern nicht nur Verbote zu setzen, sondern das Internet mit ihnen gemeinsam zu erkunden. Sind ihre Grundbedürfnisse, also Anerkennung, Aufmerksamkeit, soziale Beziehungen und Bindung, nicht gedeckt, sind sie viel anfälliger für solche Gefahren“, weiß Chefinspektorin Kerstin Matschiner von der Kriminalprävention beim LKA OÖ.