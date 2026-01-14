„Hätten schon in Wochen wieder Kinder missbraucht“

Wenn die Staatsanwältin ihr rund 20 Minuten langes Plädoyer mit dem Appell schließt, die Angeklagten mit einer „sehr langen Freiheitsstrafe“ zum Schutz der Gesellschaft zu bestrafen, dann müssen diese schon wirklich einiges am Kerbholz haben. Im Fall jener beiden mehrfach vorbestraften Kinderschänder aus Edt bei Lambach (52) und Bad Goisern (79) ist dies definitiv der Fall.

Vom Opfer zum Täter

Wie berichtet, waren die beiden erstmals in den 90er-Jahren verurteilt worden, als im Salzkammergut ein großer Kinderporno-Ring gesprengt werden konnte. Aktiv waren sie schon lange davor – besonders der vierfach vorbestrafte ältere Erstangeklagte. Seinen abartigen Trieben war nämlich der Zweitangeklagte, damals selbst noch im zarten Bubenalter, zum Opfer gefallen. „Das hat mir aber nicht geschadet“, wie er mehrmals betonte.