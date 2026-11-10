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NÖ als Vorreiter

Kampf dem Bodenfraß: Schutz für 500.000 Hektar fix

Niederösterreich
10.11.2026 05:30
eitpflöcke für die Nutzung von Grund und Boden sowie die Verbauung werden jetzt im Land ...
eitpflöcke für die Nutzung von Grund und Boden sowie die Verbauung werden jetzt im Land Niederösterreich eingeschlagen.(Bild: Marianne Mayer)
Porträt von Lukas Lusetzky
Porträt von Mark Perry
Von Lukas Lusetzky und Mark Perry

Neue Bodenschutzmaßnahmen für alle 573 niederösterreichischen Gemeinden hat Landesvize Stephan Pernkopf nun vorgestellt. „Wir wollen dabei die Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern, eine leistungsfähige Landwirtschaft und eine intakte Natur, erklärt er.

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Nach fünf Jahren intensiver Arbeit sind die Leitplanungen in allen Regionen abgeschlossen. Mit 21 Verordnungen der Landesregierung werden jetzt mehr als 500.000 Hektar vor Verbauung geschützt. Gleichzeitig wurden auch 1700 Siedlungsgrenzen festgelegt. „Damit schützen wir unsere Heimat. Wir bewahren den Charakter unserer Dörfer und Städte, sichern wertvolle landwirtschaftliche Flächen und ermöglichen gleichzeitig die Weiterentwicklung unseres Landes“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Thoms Knoll von Knollconsult, ÖVP-Klubchef Kurt Hackl, Landesvize Stephan Pernkopf und Arthur ...
Thoms Knoll von Knollconsult, ÖVP-Klubchef Kurt Hackl, Landesvize Stephan Pernkopf und Arthur Kanonier, Leiter des Forschungsbereichs Bodenpolitik und Bodenmanagement an der TU Wien.(Bild: NLK Pfeiffer)

Da in den vergangenen 20 Jahren die Bevölkerung Niederösterreichs um 9,4 Prozent gewachsen ist, brauchen immer mehr Menschen Wohnraum. Die Zahl der Arbeitsplätze stieg um 23 Prozent, was zur Folge hat, dass die Wirtschaft Entwicklungsmöglichkeiten benötigt. Und auch Landwirtschaft sowie die Natur benötigen ausreichend Platz.

Das Gesicht der Heimat erhalten“
„Wir wollen das Gesicht unserer Heimat erhalten sowie die Entwicklung unseres Landes in eine gute Richtung lenken“, erklärt Pernkopf. Dafür wurde erstmals das gesamte Landesgebiet – alle 19.186 Quadratkilometer und sämtliche Gemeinden – in eine überregionale Planung einbezogen. Damit handelt es sich um das größte Regionalplanungsprojekt in der Geschichte Niederösterreichs und eines der größten in Österreich. Insgesamt liefen 20 Planungsprozesse parallel. Dabei wurden unter anderem 4500 konkrete Änderungspunkte erarbeitet.

Lebensmittel und wertvolle Landschaften
Das Ergebnis ist ein umfassendes Schutzpaket: Vorrangflächen werden in Zukunft vor Verbauung geschützt. Diese Flächen sichern insbesondere die Lebensmittelproduktion, wertvolle Naturräume und den Schutz vor Hochwasser.

Ergänzend werden erhaltenswerte Landschaftsteile und agrarische Schwerpunkträume ausgewiesen, in denen Natur und Landwirtschaft Vorrang haben. Uferzonen werden von Verbauung freigehalten, um wertvolle Flusslandschaften zu schützen.

Rote Linien zeigen bei Neubauten Grenzen auf
Die neuen Festlegungen werden durch regionale Raumordnungsprogramme der Landesregierung verbindlich. Die neuen Siedlungsgrenzen definieren klare rote Linien, über die hinaus nicht gewidmet und gebaut werden darf. Damit wird der Zersiedelung entgegengewirkt und der Charakter der niederösterreichischen Dörfer und Städte bewahrt.

Ein historisches Projekt des Landes
Während es solche Programme bisher vor allem im urbanen Raum gab, wird Niederösterreich damit erstmals flächendeckend geordnet. Auch bereits bestehende Programme wurden umfassend überarbeitet. Die 21 einzelnen Verordnungen wurden in den vergangenen Monaten allesamt einstimmig von der NÖ Landesregierung beschlossen und sind nun auch online auf der Website des Landes abrufbar. Das Ziel ist laut Pernkopf: „Wir brauchen eine starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze, eine leistungsfähige Landwirtschaft, intakte Natur und lebenswerte Gemeinden.“

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