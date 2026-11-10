Kampf dem Bodenfraß: Schutz für 500.000 Hektar fix

„Das Gesicht der Heimat erhalten“

„Wir wollen das Gesicht unserer Heimat erhalten sowie die Entwicklung unseres Landes in eine gute Richtung lenken“, erklärt Pernkopf. Dafür wurde erstmals das gesamte Landesgebiet – alle 19.186 Quadratkilometer und sämtliche Gemeinden – in eine überregionale Planung einbezogen. Damit handelt es sich um das größte Regionalplanungsprojekt in der Geschichte Niederösterreichs und eines der größten in Österreich. Insgesamt liefen 20 Planungsprozesse parallel. Dabei wurden unter anderem 4500 konkrete Änderungspunkte erarbeitet.