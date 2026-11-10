Kampf dem Bodenfraß: Schutz für 500.000 Hektar fix

Neue Bodenschutzmaßnahmen für alle 573 niederösterreichischen Gemeinden hat Landesvize Stephan Pernkopf nun vorgestellt. „Wir wollen dabei die Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern, eine leistungsfähige Landwirtschaft und eine intakte Natur, erklärt er.
Nach fünf Jahren intensiver Arbeit sind die Leitplanungen in allen Regionen abgeschlossen. Mit 21 Verordnungen der Landesregierung werden jetzt mehr als 500.000 Hektar vor Verbauung geschützt. Gleichzeitig wurden auch 1700 Siedlungsgrenzen festgelegt. „Damit schützen wir unsere Heimat. Wir bewahren den Charakter unserer Dörfer und Städte, sichern wertvolle landwirtschaftliche Flächen und ermöglichen gleichzeitig die Weiterentwicklung unseres Landes“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.
Da in den vergangenen 20 Jahren die Bevölkerung Niederösterreichs um 9,4 Prozent gewachsen ist, brauchen immer mehr Menschen Wohnraum. Die Zahl der Arbeitsplätze stieg um 23 Prozent, was zur Folge hat, dass die Wirtschaft Entwicklungsmöglichkeiten benötigt. Und auch Landwirtschaft sowie die Natur benötigen ausreichend Platz.
„Das Gesicht der Heimat erhalten“
„Wir wollen das Gesicht unserer Heimat erhalten sowie die Entwicklung unseres Landes in eine gute Richtung lenken“, erklärt Pernkopf. Dafür wurde erstmals das gesamte Landesgebiet – alle 19.186 Quadratkilometer und sämtliche Gemeinden – in eine überregionale Planung einbezogen. Damit handelt es sich um das größte Regionalplanungsprojekt in der Geschichte Niederösterreichs und eines der größten in Österreich. Insgesamt liefen 20 Planungsprozesse parallel. Dabei wurden unter anderem 4500 konkrete Änderungspunkte erarbeitet.
Lebensmittel und wertvolle Landschaften
Das Ergebnis ist ein umfassendes Schutzpaket: Vorrangflächen werden in Zukunft vor Verbauung geschützt. Diese Flächen sichern insbesondere die Lebensmittelproduktion, wertvolle Naturräume und den Schutz vor Hochwasser.
Ergänzend werden erhaltenswerte Landschaftsteile und agrarische Schwerpunkträume ausgewiesen, in denen Natur und Landwirtschaft Vorrang haben. Uferzonen werden von Verbauung freigehalten, um wertvolle Flusslandschaften zu schützen.
Rote Linien zeigen bei Neubauten Grenzen auf
Die neuen Festlegungen werden durch regionale Raumordnungsprogramme der Landesregierung verbindlich. Die neuen Siedlungsgrenzen definieren klare rote Linien, über die hinaus nicht gewidmet und gebaut werden darf. Damit wird der Zersiedelung entgegengewirkt und der Charakter der niederösterreichischen Dörfer und Städte bewahrt.
Ein historisches Projekt des Landes
Während es solche Programme bisher vor allem im urbanen Raum gab, wird Niederösterreich damit erstmals flächendeckend geordnet. Auch bereits bestehende Programme wurden umfassend überarbeitet. Die 21 einzelnen Verordnungen wurden in den vergangenen Monaten allesamt einstimmig von der NÖ Landesregierung beschlossen und sind nun auch online auf der Website des Landes abrufbar. Das Ziel ist laut Pernkopf: „Wir brauchen eine starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze, eine leistungsfähige Landwirtschaft, intakte Natur und lebenswerte Gemeinden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.