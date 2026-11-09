So soll in der Steiermark bald mehr Gemüse wachsen

„Wir haben in vielen Bereichen eine sehr gute Eigenversorgung, etwa bei Milch, Eiern oder Äpfeln. Bei Gemüse ist aber noch viel Luft nach oben“, sagt VP-Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. So liege der Selbstversorgungsgrad bei Karotten in der Steiermark etwa nur bei drei Prozent, bei Salat seien es immerhin 50 Prozent. Zugleich wird in Österreich aber immer mehr Gemüse gegessen: Der Konsum ist in den letzten 30 Jahren um fast 30 Prozent gestiegen.