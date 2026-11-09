So soll in der Steiermark bald mehr Gemüse wachsen

Das Land Steiermark will die Eigenversorgung bei Salat, Karotten und Co. steigern. Der Fokus liegt auf Ausbildung und Beratung, Forschung sowie einer Förderung für Bewässerung.
Die Schließung des Gemüseverarbeiters Ardo im niederösterreichischen Marchfeld hat in den letzten Wochen die Wogen hochgehen lassen. Die emotionale Debatte zeigt, welchen Stellenwert heimische Lebensmittel für Herr und Frau Österreicher haben und hat auch das Thema Eigenversorgung wieder in den Fokus gerückt.
Selbstversorgung: „Bei Gemüse Luft nach oben“
Genau darum ging es am Montag auch beim „Forum Zukunft Gemüsebau“, das in Graz Politik, Interessenvertreter und Produzenten an einen Tisch brachte. Ziel der Initiative – als Teil der langfristigen Lebensmittelstrategie Weiß-grün – ist es, den steirischen Gemüseanbau zu stärken und auszubauen.
Im Obstbau konnten wir durch eine neue Förderung innerhalb weniger Monate ein Drittel unserer Anbauflächen neu bewässern. Das brauchen wir auch im Gemüsebau.
Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer
„Wir haben in vielen Bereichen eine sehr gute Eigenversorgung, etwa bei Milch, Eiern oder Äpfeln. Bei Gemüse ist aber noch viel Luft nach oben“, sagt VP-Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. So liege der Selbstversorgungsgrad bei Karotten in der Steiermark etwa nur bei drei Prozent, bei Salat seien es immerhin 50 Prozent. Zugleich wird in Österreich aber immer mehr Gemüse gegessen: Der Konsum ist in den letzten 30 Jahren um fast 30 Prozent gestiegen.
Bewässerung: Förderung soll Betriebe unterstützen
Seitens Land Steiermark und Landwirtschaftskammer will man in drei Bereichen Maßnahmen setzen. Punkt eins: Ausbildung und Beratung zum Einstieg in die Branche forcieren. „Gemüsebau eignet sich perfekt für einen neuen Betriebszweig oder für Quereinsteiger“, betont die Landesrätin. Schon mit relativ wenig Fläche sei Produktion im Vollerwerb möglich. Zweitens: Klimawandelanpassung, insbesondere in Form von Bewässerung. Schmiedbauer will solche Systeme durch attraktive Förderungen, analog zum Obstbau, vorantreiben. Dritter Punkt: Mehr Mittel für Forschung und Erschließung neuer Anbaugebiete – die Obersteiermark wird durch den Klimawandel interessanter – und Kulturen.
Fritz Rauer, Obmann der steirischen Gemüsebauern, betont dass heimische Betriebe sehr motiviert und innovativ seien, aber gerade kleineren und mittelständischen Betrieben „werden durch vielerlei Hürden Steine in den Weg gelegt“.
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