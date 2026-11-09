Feuer in Haus: Teenager stand Bewohner zur Seite

Feueralarm am frühen Sonntagabend in Nassereith im Tiroler Bezirk Imst: In einem Einfamilienhaus war eine Holzkiste im Bereich eines Kachelofens in Brand geraten. Ein 17-jähriger Passant reagierte rasch, lief ins verrauchte Haus und unterstützte den 75-jährigen Besitzer, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls allein im Gebäude befand.
Gegen 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand alarmiert. Der 75-jährige Hauseigentümer hatte eine Holzkiste im Flur des ersten Obergeschosses in der Nähe der Kamintüre des Kachelofens abgestellt. Vermutlich wollte er den Ofen gerade anheizen, als das Feuer ausbrach.
Passanten bemerkten eine starke Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus und setzten einen Notruf ab. Ein 17-jähriger Jugendlicher eilte daraufhin in das bereits verrauchte Gebäude, um dem Pensionisten zu helfen.
Ersthelfer und Senior warteten in Küche
Der Jugendliche schloss die Türen und öffnete die Fenster, um die Situation im Gebäude zu entschärfen. Anschließend habe er sich gemeinsam mit dem 75-Jährigen in die Küche im ersten Stock begeben. „Hinter verschlossener Tür warteten die beiden auf das Eintreffen der Feuerwehr“, schildern die Ermittler von der Polizei
Nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, konnte der 17-Jährige das Gebäude unverletzt über eine Leiter verlassen. Die Feuerwehr rettete den 75-jährigen Bewohner über das Treppenhaus ins Freie.
Pensionist ins Krankenhaus eingeliefert
Der Senior wurde nach der Erstversorgung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
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