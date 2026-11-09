Feuer in Haus: Teenager stand Bewohner zur Seite

Ersthelfer und Senior warteten in Küche

Der Jugendliche schloss die Türen und öffnete die Fenster, um die Situation im Gebäude zu entschärfen. Anschließend habe er sich gemeinsam mit dem 75-Jährigen in die Küche im ersten Stock begeben. „Hinter verschlossener Tür warteten die beiden auf das Eintreffen der Feuerwehr“, schildern die Ermittler von der Polizei