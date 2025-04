Bürokratiemonster mit Schneekanonen beschossen

Konkret geht es um Genehmigungsfristen von Beschneiungsanlagen. „Bisher war es so, dass die Vorarlberger Seilbahner ihre Genehmigungen bereits nach 15 Jahren in einem aufwendigen Verfahren erneuern müssten. Das ist eine deutlich kürzere Frist als in anderen Bundesländern“, erklärte ÖVP-Klubobfrau Veronika Marte.