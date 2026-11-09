Geheim: Erstmals israelischer Minister in Graz

Erstmals seit Gründung des Staates Israel besuchte Montagvormittag ein israelischer Minister die Steiermark. Elie Rosen, Präsident der jüdischen Kultusgemeinde in Graz, hatte die hochrangige Visite aus Anlass des Gedenkens an die Reichspogromnacht und der Eröffnung des neuen Kulturzentrums eingefädelt. Die „Krone“ war als einziges Medium dabei.
Blaulicht, strengste Sicherheitsvorkehrungen und genaue Checks durch den Geheimdienst Mossad: Wenn ein israelischer Minister im Ausland weilt, gilt die höchste Alarmstufe. So auch Montagvormittag, als der israelische Diaspora-Minister Amichai Chikli sowie der Knesset-Abgeordnete Ariel Kallner nach Graz kamen – der erste Besuch eines israelischen Ministers überhaupt in der Steiermark!
Elie Rosen, Präsident der jüdischen Kultusgemeinde, hatte die hochrangige Visite eingefädelt, lotste um 11 Uhr die aus Likud-Politikern bestehende Delegation in die Synagoge und anschließend in das neue Kulturzentrum. Ein Besuch mit Symbolkraft: In der Reichspogromnacht von 9. auf den 10. November 1938 war das jüdische Gotteshaus von Nazis niedergebrannt worden, Hunderte Juden waren misshandelt oder vertrieben worden. Elie Rosen: „Die Erinnerung an den November 1938 verpflichtet, Antisemitismus in der Gegenwart klar zu benennen und diesem entschlossen entgegenzutreten!“
„Brückenschlag und Unterstützung“
Auch die offizielle Steiermark begrüßte Chikli, Landeshauptmann Mario Kunasek traf sich mit dem Minister zu einem Gespräch, an dem auch FPÖ-Europaabgeordneter Harald Vilimsky teilnahm. Kunasek im Anschluss zur „Krone“, die als einziges österreichisches Medium bei dem Geheim-Gipfel dabei war: „Ich bedanke mich bei Elie Rosen, dass er mich zu dem Treffen eingeladen hat. Es ist ein Brückenschlag zu Israel, und ich habe die tiefe Verbundenheit der Steiermark und unsere Unterstützung für die israelische Kultusgemeinde zum Ausdruck gebracht.“
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