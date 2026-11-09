Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ war dabei

Geheim: Erstmals israelischer Minister in Graz

Steiermark
09.11.2026 13:33
Besuch Montagvormittag in der Synagoge: Erinnerung an die Reichspogromnacht.
Besuch Montagvormittag in der Synagoge: Erinnerung an die Reichspogromnacht.(Bild: Gerald Schwaiger)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Erstmals seit Gründung des Staates Israel besuchte Montagvormittag ein israelischer Minister die Steiermark. Elie Rosen, Präsident der jüdischen Kultusgemeinde in Graz, hatte die hochrangige Visite aus Anlass des Gedenkens an die Reichspogromnacht und der Eröffnung des neuen Kulturzentrums eingefädelt. Die „Krone“ war als einziges Medium dabei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Blaulicht, strengste Sicherheitsvorkehrungen und genaue Checks durch den Geheimdienst Mossad: Wenn ein israelischer Minister im Ausland weilt, gilt die höchste Alarmstufe. So auch Montagvormittag, als der israelische Diaspora-Minister Amichai Chikli sowie der Knesset-Abgeordnete Ariel Kallner nach Graz kamen – der erste Besuch eines israelischen Ministers überhaupt in der Steiermark!

Besuch der Synagoge mit Elie Rosen, Minister Amichai Chikli und dem Knesset-Abgeordneten Ariel ...
Besuch der Synagoge mit Elie Rosen, Minister Amichai Chikli und dem Knesset-Abgeordneten Ariel Kallner.(Bild: Gerald Schwaiger)

Elie Rosen, Präsident der jüdischen Kultusgemeinde, hatte die hochrangige Visite eingefädelt, lotste um 11 Uhr die aus Likud-Politikern bestehende Delegation in die Synagoge und anschließend in das neue Kulturzentrum. Ein Besuch mit Symbolkraft: In der Reichspogromnacht von 9. auf den 10. November 1938 war das jüdische Gotteshaus von Nazis niedergebrannt worden, Hunderte Juden waren misshandelt oder vertrieben worden. Elie Rosen: „Die Erinnerung an den November 1938 verpflichtet, Antisemitismus in der Gegenwart klar zu benennen und diesem entschlossen entgegenzutreten!“  

Landeshauptmann Mario Kunsasek begrüßte die Delegation.
Landeshauptmann Mario Kunsasek begrüßte die Delegation.(Bild: Gerald Schwaiger)

„Brückenschlag und Unterstützung“
Auch die offizielle Steiermark begrüßte Chikli, Landeshauptmann Mario Kunasek traf sich mit dem Minister zu einem Gespräch, an dem auch FPÖ-Europaabgeordneter Harald Vilimsky teilnahm. Kunasek im Anschluss zur „Krone“, die als einziges österreichisches Medium bei dem Geheim-Gipfel dabei war: „Ich bedanke mich bei Elie Rosen, dass er mich zu dem Treffen eingeladen hat. Es ist ein Brückenschlag zu Israel, und ich habe die tiefe Verbundenheit der Steiermark und unsere Unterstützung für die israelische Kultusgemeinde zum Ausdruck gebracht.“  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
09.11.2026 13:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
130.779 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
102.752 mal gelesen
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
90.508 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
786 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
738 mal kommentiert
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf