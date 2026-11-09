Geheim: Erstmals israelischer Minister in Graz

„Brückenschlag und Unterstützung“

Auch die offizielle Steiermark begrüßte Chikli, Landeshauptmann Mario Kunasek traf sich mit dem Minister zu einem Gespräch, an dem auch FPÖ-Europaabgeordneter Harald Vilimsky teilnahm. Kunasek im Anschluss zur „Krone“, die als einziges österreichisches Medium bei dem Geheim-Gipfel dabei war: „Ich bedanke mich bei Elie Rosen, dass er mich zu dem Treffen eingeladen hat. Es ist ein Brückenschlag zu Israel, und ich habe die tiefe Verbundenheit der Steiermark und unsere Unterstützung für die israelische Kultusgemeinde zum Ausdruck gebracht.“