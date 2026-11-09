Snowboarder (50) nach Kollision mit Bub bewusstlos

Schrecklicher Wintersportunfall am Sonntag am Pitztaler Gletscher in Tirol: Ein 50-jähriger Snowboarder aus Polen kollidierte auf der Piste mit einem 13-jährigen Skifahrer aus der Schweiz und verlor dabei das Bewusstsein. Der verletzte Erwachsene musste ins Spital gebracht werden – der Bursche dürfte glimpflicher davongekommen sein.
Zu dem folgenschweren Wintersportunfall kam es laut Polizei gegen 11.40 Uhr auf der blau markierten Piste Nr. 20 im Bereich Mittelberg. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen stießen der 50-jährige polnische Snowboarder und der Bub aus der Schweiz während der Abfahrt zusammen.
Pistenretter rasch vor Ort
„Der Pole kam dadurch zu Sturz und verlor kurzzeitig das Bewusstsein“, heißt es vonseiten der Exekutive. Die alarmierte Pistenrettung übernahm die Erstversorgung und barg den Verletzten anschließend mit einem Schneemobil. Danach wurde er zur Talstation gebracht.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Von dort erfolgte der weitere Transport mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 50-Jährige habe Verletzungen im Bereich der Brust erlitten. Über mögliche Verletzungen des 13-jährigen Skifahrers liegen bislang keine näheren Angaben vor – er dürfte glimpflich davongekommen sein.
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