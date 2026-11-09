Snowboarder (50) nach Kollision mit Bub bewusstlos

Schrecklicher Wintersportunfall am Sonntag am Pitztaler Gletscher in Tirol: Ein 50-jähriger Snowboarder aus Polen kollidierte auf der Piste mit einem 13-jährigen Skifahrer aus der Schweiz und verlor dabei das Bewusstsein. Der verletzte Erwachsene musste ins Spital gebracht werden – der Bursche dürfte glimpflicher davongekommen sein.