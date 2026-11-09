“I always drive at 200 km/h in Germany”

A patrol was conducting laser speed checks on the A25 near Wels-Nord around 10:40 p.m. on Sunday. During the check, a car with Swiss license plates was clocked at 174 km/h in an 80 km/h zone. When pulled over, the 27-year-old driver stated that he always drives at 200 km/h in Germany and therefore hadn’t really noticed the speed limit.



“Didn’t notice the 80 signs”

He also claimed he hadn’t noticed the 80 km/h signs. The man’s driver’s license was temporarily suspended, and his vehicle was temporarily impounded. In addition, a security deposit in the four-digit range was collected.