Vehicle impounded
“I always drive at 200 km/h in Germany”
Yeah, yeah, old habits die hard: On Sunday, police caught a speeder on Route 25 near Wels-Nord. He was speeding through an 80 zone at 174 km/h. During questioning, the 27-year-old stated that he always drives at 200 km/h in Germany. Now his car is gone.
A patrol was conducting laser speed checks on the A25 near Wels-Nord around 10:40 p.m. on Sunday. During the check, a car with Swiss license plates was clocked at 174 km/h in an 80 km/h zone. When pulled over, the 27-year-old driver stated that he always drives at 200 km/h in Germany and therefore hadn’t really noticed the speed limit.
“Didn’t notice the 80 signs”
He also claimed he hadn’t noticed the 80 km/h signs. The man’s driver’s license was temporarily suspended, and his vehicle was temporarily impounded. In addition, a security deposit in the four-digit range was collected.
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