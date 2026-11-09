After the Horrific Attack
Police Confirm: Krakow Shooter Is Dead
As confirmed by Polish police, the shooter responsible for the Krakow attack has died. He succumbed to his injuries on Monday morning. Michał O. (24) killed six people; numerous others were injured in the attack.
The Lesser Poland Voivodeship Police Headquarters shared the news on X. “We announce that the perpetrator of this morning’s tragic events has died in the hospital,” the post read.
According to investigators, the attacker had “driven a car into the Main Market Square” on Saturday afternoon and had “indiscriminately fired at passersby.” Six people were killed and 15 were injured in the attack.
Injured by Police
The 24-year-old, identified in media reports as Michal O., was critically injured during the ensuing police operation. According to authorities, he remained hospitalized on Sunday.
Woman from Lower Austria Killed in the Attack
A woman from Lower Austria was among those killed in the attack, which is believed to have been motivated by “far-right extremism.” Lower Austrian Governor Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), who described the incident as a “heinous act,” announced this on Sunday afternoon. ÖVP Chancellor Christian Stocker, Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger (NEOS), and President Alexander Van der Bellen also expressed their shock. The Polish public prosecutor’s office launched a terrorism investigation.
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