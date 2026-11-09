Police Confirm: Krakow Shooter Is Dead

Woman from Lower Austria Killed in the Attack

A woman from Lower Austria was among those killed in the attack, which is believed to have been motivated by “far-right extremism.” Lower Austrian Governor Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), who described the incident as a “heinous act,” announced this on Sunday afternoon. ÖVP Chancellor Christian Stocker, Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger (NEOS), and President Alexander Van der Bellen also expressed their shock. The Polish public prosecutor’s office launched a terrorism investigation.