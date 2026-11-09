Defekte Handbremse führte zu Crash auf Autobahn

Fataler Unfall auf der Inntalautobahn A12 bei Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein am Sonntagnachmittag! Beim Pkw eines Einheimischen (28) spielte plötzlich die Handbremse verrückt. Folglich kam es zu einem Auffahrunfall von zwei nachkommenden Fahrzeugen.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 13.40 Uhr. Der 28-Jährige fuhr mit seinem Auto bei Wörgl auf der Inntalautobahn A12 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Innsbruck.
„Laut seinen eigenen Angaben blockierte auf der Höhe von Straßenkilometer 16,380 plötzlich die elektronische Handbremse, wodurch das Fahrzeug abrupt abbremste“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Die Unfallstelle war bis 14.45 Uhr nur einspurig befahrbar, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.
Eine Sprecherin der Polizei
Ausweichmanöver übersehen
Ein Deutscher (66) aus Duisburg musste seinen Transporter folglich stark abbremsen und auf die Überholspur ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Von diesem Ausweichmanöver wurde eine einheimische Pkw-Lenkerin (68) überrascht und prallte in weiterer Folge gegen den Transporter des Deutschen.
Defekter Pkw wurde sichergestellt
Durch den Crash erlitt sowohl die 68-Jährige als auch die Beifahrerin (65) im Transporter des Deutschen „Verletzungen unbestimmten Grades“. Beide wurden von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die Sicherstellung des Pkw des 28-Jährigen für eine technische Untersuchung an. Bis 14.45 Uhr war die Unfallstelle nur einspurig befahrbar, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.
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