Defekte Handbremse führte zu Crash auf Autobahn

Ausweichmanöver übersehen

Ein Deutscher (66) aus Duisburg musste seinen Transporter folglich stark abbremsen und auf die Überholspur ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Von diesem Ausweichmanöver wurde eine einheimische Pkw-Lenkerin (68) überrascht und prallte in weiterer Folge gegen den Transporter des Deutschen.