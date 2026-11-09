Nachtschwärmer sind im Land sicher unterwegs

Mängel konnten rasch behoben werden

Beanstandungen gab es vor allem aufgrund fehlender Nachweise zur Sicherheit der Elektroinstallationen, zu Brandschutzmaßnahmen oder zur Fluchtwegekennzeichnung. „Mängel, etwa bei Fluchtwegen, Feuerlöschern oder unzulässigen Lagerungen konnten direkt vor Ort oder kurz danach behoben werden“, erklärt Leopold Schalhas, Leiter der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht. Landesweit habe man 15 gewerberechtliche Maßnahmenbescheide ausgestellt, „die meisten Beanstandungen lagen in Bereichen, die keine akute Gefährdung darstellten.“