Nachtschwärmer sind im Land sicher unterwegs

Gutes Zeugnis für Nachtgastronomie: Das Land Niederösterreich hat landesweit Schwerpunktkontrollen in der Nachtgastronomie durchgeführt. Anlass war die verheerende Brandkatastrophe in einem Schweizer Nachtlokal in der Silvesternacht auf den 1. Jänner 2026.
Im Fokus standen Brandschutz und Fluchtwege in Diskotheken, Nachtlokalen und vergleichbaren Gastgewerbebetrieben mit Räumlichkeiten in Keller- oder Obergeschoßen. Insgesamt wurden 203 Betriebe überprüft. Das Ergebnis ist erfreulich: Bei 188 wurden entweder keine Mängel festgestellt oder diese konnten noch vor Ort behoben werden. Lediglich bei 15 Betrieben mussten behördliche Maßnahmenbescheide erlassen werden.
Gastronomen übernehmen ihre Verantwortung
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Wer in Niederösterreich ausgeht und feiert, soll sich sicher fühlen können.“ Das Ergebnis der Checks durch die Bezirksbehörden zeige, dass die Gastronomen ihre Verantwortung ernst nehmen. „Denn eines ist klar: Die Sicherheit der Gäste und Beschäftigten muss immer an erster Stelle stehen“, so Mikl-Leitner.
Brandschutz und Fluchtwege kontrolliert
Im Auftrag des Landes überprüften die Bezirksverwaltungsbehörden insbesondere Diskotheken, Nachtlokale und vergleichbare Gastgewerbebetriebe mit Räumlichkeiten in Keller- oder Obergeschoßen. Im Mittelpunkt standen Brandschutz, Fluchtwege und Personenschutz. Kontrolliert wurden unter anderem brandschutztechnische Einrichtungen, organisatorische Vorkehrungen und die Lagerung brennbarer Materialien.
Mängel konnten rasch behoben werden
Beanstandungen gab es vor allem aufgrund fehlender Nachweise zur Sicherheit der Elektroinstallationen, zu Brandschutzmaßnahmen oder zur Fluchtwegekennzeichnung. „Mängel, etwa bei Fluchtwegen, Feuerlöschern oder unzulässigen Lagerungen konnten direkt vor Ort oder kurz danach behoben werden“, erklärt Leopold Schalhas, Leiter der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht. Landesweit habe man 15 gewerberechtliche Maßnahmenbescheide ausgestellt, „die meisten Beanstandungen lagen in Bereichen, die keine akute Gefährdung darstellten.“
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