Kontrollwahn treibt beste Mitarbeiter in Flucht

„Folgen zeigen sich oft schleichend“

Und der Geschäftsführer der Firma Business Beat mit Sitz in Innsbruck warnt: „Mikromanagement ist kein Führungsstil. Es ist ein Kostenfaktor.“ Wer Beschäftigte permanent kontrolliere, nehme ihnen Eigenverantwortung, Motivation und letztlich auch die Freude an der Arbeit. Die Folgen zeigen sich oft schleichend: Mitarbeiter entscheiden immer weniger selbst, sichern sich bei jedem Schritt ab und warten auf die nächste Freigabe. Entscheidungen verzögern sich und Projekte geraten dadurch ins Stocken.