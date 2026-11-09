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Psychologe warnt:

Kontrollwahn treibt beste Mitarbeiter in Flucht

Tirol
09.11.2026 20:00
Vertrauen und Eigenverantwortung sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im ...
Vertrauen und Eigenverantwortung sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Unternehmen.(Bild: Elnur Amikishiyev)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ständige Kontrolle statt Vertrauen: Der Tiroler Arbeitspsychologe Andreas Hermann erklärt, warum Mikromanagement Unternehmen teuer zu stehen kommen kann und weshalb Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung brauchen.

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Jeder Handgriff wird überprüft, jede Entscheidung muss abgesegnet werden, nichts darf ohne Rückfrage passieren: Was manche Chefs für gute Führung halten, wird für Unternehmen zunehmend zum teuren Problem, ist der Tiroler Arbeitspsychologe Andreas Hermann überzeugt.

Denn wer seinen Mitarbeitern ständig misstraut, riskiert, dass gerade die besten das Unternehmen verlassen.

Zitat Icon

Wer ständig Misstrauen zeigt, darf sich nicht wundern, wenn auch die Bindung an das Unternehmen irgendwann verloren geht.

Arbeitspsychologe Andreas Hermann

Bild: Business Beat

„Folgen zeigen sich oft schleichend“
Und der Geschäftsführer der Firma Business Beat mit Sitz in Innsbruck warnt: „Mikromanagement ist kein Führungsstil. Es ist ein Kostenfaktor.“ Wer Beschäftigte permanent kontrolliere, nehme ihnen Eigenverantwortung, Motivation und letztlich auch die Freude an der Arbeit. Die Folgen zeigen sich oft schleichend: Mitarbeiter entscheiden immer weniger selbst, sichern sich bei jedem Schritt ab und warten auf die nächste Freigabe. Entscheidungen verzögern sich und Projekte geraten dadurch ins Stocken.

Besonders teuer wird es, wenn erfahrene Fachkräfte kündigen. Laut Hermann können die Kosten für ihren Ersatz bis zu 200 Prozent eines Jahresgehalts betragen. Dabei kündigt sich der Abgang oft lange vorher an – zum Beispiel durch ein sinkendes Engagement.

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Mehr Vertrauen und weniger Kontrollwahn
Das Rezept des Experten: Mehr Vertrauen und weniger Kontrollwahn! Klare Ziele setzen, Verantwortung übertragen und Ergebnisse prüfen, statt jeden Arbeitsschritt zu überwachen. Denn: „Gute Führung schafft die Voraussetzungen dafür, dass andere gute Entscheidungen treffen können.“

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