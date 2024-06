Schulterklopfen ist erwünscht, Verantwortung nicht

„Wegfall der Baby-Boomer wird Situation anheizen“

Ansätze, wie ein hohes Maß an Eigenverantwortung ab der ersten Minute im Unternehmen, kleine Teams mit „Anführern“, die wenig Führungsverantwortung und mehr Anleitungsverantwortung haben und ein engeres Netz an generalisierten Führungskräften, die nahezu ausschließlich People-Management betreiben, mögen herausfordernd klingen, sind aus der Sicht von Hermann aber alternativlos. „Die Führungskräfte von gestern haben nun mal die Mitarbeiter von heute so erzogen. Und der Wegfall der Baby-Boomer in den nächsten fünf Jahren wird die aktuelle Situation zusätzlich anheizen.“