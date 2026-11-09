Bildung und die gläserne Wand: Die Lehre ist mehr!

Was Sprache sichtbar macht

Jetzt könnte man sagen: Hauptsache, die jungen Leute können etwas. Wie wir es nennen, ist doch egal. Ganz so ist es nicht. Sprache prägt unser Bild von einem Beruf. Sie ist hartnäckig. Sie bewahrt alte Vorurteile wie eine Zeitkapsel. Und sie beeinflusst, was Eltern ihren Kindern raten, was Jugendliche sich zutrauen und welchen Stellenwert die Politik einem Bildungsweg gibt. Deshalb setze ich mich auch für Begriffe wie „Fachberufslehre“ ein. Das klingt nicht bloß moderner – es beschreibt besser, was dahintersteckt.