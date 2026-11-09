Bildung und die gläserne Wand: Die Lehre ist mehr!

Lehre, Matura oder Uniabschluss – der Weg in den Arbeitsmarkt ist vielfältig, die Vorurteile ebenso. Wer früher als „zu gescheit für eine Lehre“ galt, schlug meist den Weg über eine weiterführende Schule ein. Warum dieses Denken überholt ist und welche Rolle Sprache dabei spielt, erklärt David Narr in seiner aktuellen Kolumne.
Ist Ihnen das schon aufgefallen? Wenn es um Schulen und Universitäten geht, reden wir von Bildung. Bei einer Fachberufslehre heißt es dagegen: Ausbildung. Klingt nach einer Kleinigkeit. Ist es aber nicht.
Üblicherweise wird zwischen diesen beiden Begriffen so unterschieden: Unter Bildung versteht man die geistige und persönliche Entwicklung eines Menschen. Als Ausbildung wird das Erlernen von Kenntnissen und Fertigkeiten für einen bestimmten Beruf bezeichnet.
Damit ist häufig aber auch eine Wertung verbunden: Bildung, das ist Wissen, Denken, die Welt verstehen. Ausbildung, das ist mit den Händen arbeiten und einen Job können. Hier der kluge Kopf, dort die geschickte Hand. Nur: So einfach ist die Sache nicht. Als würde man zum Anpacken keinen Kopf benötigen!
Was Ausbildung wirklich vermittelt
Schauen wir doch in einen Ausbildungsbetrieb: Wer eine Heizungsanlage installiert, muss Zusammenhänge verstehen, Probleme lösen und Verantwortung übernehmen. Wer mit Kundinnen und Kunden arbeitet, muss zuhören, erklären und manchmal auch Kritik einstecken. Wer mit anderen gemeinsam einen Auftrag erledigt, lernt Verlässlichkeit und Teamarbeit. Und wer morgen noch gut sein will, muss heute schon bereit sein, dazuzulernen.
Das alles steht vielleicht nicht groß auf einem Stundenplan. Gelernt wird es trotzdem. Und zwar nicht nur für die nächste Prüfung, sondern fürs Leben. Junge Menschen werden selbstständiger, treffen Entscheidungen und wachsen an ihren Aufgaben. Ist das etwa keine Bildung? Für mich ganz klar: Die Fachberufslehre ist Ausbildung und Bildung zugleich. Und das Lernen hört mit dem Lehrabschluss nicht auf. Ob Meisterprüfung, weitere Qualifikationen oder Selbstständigkeit: Es stehen viele Wege offen.
Was Sprache sichtbar macht
Jetzt könnte man sagen: Hauptsache, die jungen Leute können etwas. Wie wir es nennen, ist doch egal. Ganz so ist es nicht. Sprache prägt unser Bild von einem Beruf. Sie ist hartnäckig. Sie bewahrt alte Vorurteile wie eine Zeitkapsel. Und sie beeinflusst, was Eltern ihren Kindern raten, was Jugendliche sich zutrauen und welchen Stellenwert die Politik einem Bildungsweg gibt. Deshalb setze ich mich auch für Begriffe wie „Fachberufslehre“ ein. Das klingt nicht bloß moderner – es beschreibt besser, was dahintersteckt.
Mir geht es dabei nicht darum, Schulen oder Universitäten schlechtzureden. Wir brauchen Menschen, die forschen und planen, genauso wie jene, die bauen, installieren und reparieren. Aber wir sollten endlich aufhören, so zu tun, als würde Bildung nur im Klassenzimmer oder Hörsaal stattfinden. Auch im Betrieb wird gedacht, gelernt und die Persönlichkeit entwickelt. Jeden Tag. Und wir sollten erst recht damit aufhören, das eine über das andere zu stellen.
Die gute Nachricht zum Schluss: Die gläserne Wand zwischen Bildung und Ausbildung bekommt Risse. Immer mehr Menschen merken, wie gefragt gute Fachkräfte sind – vor allem dann, wenn sie fehlen.
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