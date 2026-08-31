Die Lehre verdient mehr – das Budget muss folgen

Damit könnte man viel bewegen: die Lohnnebenkosten bei Lehrlingen senken, Polytechnische Schulen besser ausstatten, Fachberufsschulen und Kompetenzzentren modernisieren, Berufsorientierung ausbauen und Lehrbetriebe besser begleiten sowie die Update-Förderung des Landes höher dotieren. Das wäre kein Luxus, sondern eine Investition in jene Fachkräfte, die unser Land jeden Tag braucht. Denn ohne Fachkräfte bleibt vieles Theorie. Die beste Forschungsstrategie hilft wenig, wenn niemand die technischen Anlagen baut; die beste Energiepolitik bringt wenig, wenn niemand die Wärmepumpe installiert; und die schönste Bauoffensive scheitert, wenn es zu wenige Menschen gibt, die mauern, montieren und reparieren können.