Speeder Caught
Speeder Caught on the Tauern Autobahn Traveling at Nearly 200 km/h
Salzburg police stopped a speeding driver on the Tauern Autobahn near Werfen. He had really put the pedal to the metal. Two other drivers in Adnet were also traveling far too fast.
The 60-year-old speeder from Upper Austria far exceeded the valid speed limit of 130 km/h on highways. He was caught on camera traveling at 196 km/h near Werfen on Friday afternoon and had to surrender his driver’s license.
Also on Friday, police stopped two drivers on the Wiestal State Road in Adnet. One of them was traveling at 86 km/h in a 60-zone and was overtaken by another speeder. He paid the fine immediately.
The 18-year-old provisional license holder driving behind him was clocked at 114 km/h. He, too, lost his driver’s license. Both he and the 60-year-old speeder on the A10 will now face charges.
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