Scheiblehner: „Wir schenken das Spiel wieder her“

Gerald Scheiblehner (GAK-Trainer): „Wir haben kurz vor dem 1:1 zwei Zweikämpfe leichtfertig verloren. Dann bekommst du ein Tor. Ich denke, wir haben es trotzdem gut gemacht, haben auch mit zehn Leuten gefightet. Statt einem Konter auf das 2:1 bekommen wir aus einem Ballverlust das 1:2. Cvetko hat sonst eine Topleistung gebracht. Das ist sehr bitter für uns. Wir hätten verdient mit einem Punkt wegfahren müssen, haben in der ersten Halbzeit nichts zugelassen. Es ist sehr viel aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben, und dann schenken wir das Spiel wieder her. Es war schon ein anderer Auftritt, nicht vergleichbar mit jenen davor. Heute ist das Resultat sehr bitter, aber es war trotzdem eine Steigerung. Aber es hat am Ende nicht gereicht, weil wir schwerwiegende individuelle Fehler gemacht haben.“