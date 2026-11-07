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Scheiblehner: „Wir schenken das Spiel wieder her“

Bundesliga
07.11.2026 22:33
Gerald Scheiblehner
Gerald Scheiblehner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Lustenauer Austria fuhr am Samstag drei wichtige Punkte ein. Der Aufsteiger gewann sein Heimspiel gegen einen dezimierten GAK nach 0:1-Rückstand zur Pause noch mit 2:1. Hier die Stimmen zum Spiel ...

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Gerald Scheiblehner (GAK-Trainer): „Wir haben kurz vor dem 1:1 zwei Zweikämpfe leichtfertig verloren. Dann bekommst du ein Tor. Ich denke, wir haben es trotzdem gut gemacht, haben auch mit zehn Leuten gefightet. Statt einem Konter auf das 2:1 bekommen wir aus einem Ballverlust das 1:2. Cvetko hat sonst eine Topleistung gebracht. Das ist sehr bitter für uns. Wir hätten verdient mit einem Punkt wegfahren müssen, haben in der ersten Halbzeit nichts zugelassen. Es ist sehr viel aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben, und dann schenken wir das Spiel wieder her. Es war schon ein anderer Auftritt, nicht vergleichbar mit jenen davor. Heute ist das Resultat sehr bitter, aber es war trotzdem eine Steigerung. Aber es hat am Ende nicht gereicht, weil wir schwerwiegende individuelle Fehler gemacht haben.“

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Markus Mader (Lustenau-Trainer): „Ich bin natürlich sehr happy, wir alle sind sehr happy, dass wir dieses wichtige Spiel für uns entscheiden konnten. Es tut gut in den Köpfen der Spieler, aber auch der Trainer. Auch nach dem Gegentor hatte ich ein sehr gutes Gefühl, ich war nie nervös. Wir waren gut im Spiel, hatten gute Ballbesitzphasen, waren nur nicht druckvoll im Enddrittel. Ich bin ruhig geblieben und wusste, das können wir drehen. Am Schluss war es Gänsehaut pur beim 2:1, ein herrliches Erlebnis. Wenn die Länderspielpause ansteht, ist es wichtig, dass man das letzte Spiel zumindest nicht verliert. Wir haben in der Tabelle endlich wieder drei Punkte gemacht, die uns etwas nach vor bringen. Jetzt heißt es weiter hart arbeiten.“

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