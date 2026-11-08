„Pendler zahlen zu viel für das Öffi-Chaos“

Obwohl Tickets teurer werden, fließt zu wenig Geld in den Bahn-Ausbau. nach einem „Krone“-Bericht über einen verärgerten Pendler üben sich die Grünen nun in Kritik an den Öffis.
Über einen verärgerten Pendler, der über eine Stunde länger mit dem Zug nach Hause unterwegs war, als geplant, berichtete die „Krone“ erst diese Woche wieder. Auch Verkehrssprecher Georg Ecker von den Grünen kritisiert nun die öffentlichen Verkehrsmittel: „Mit Öffis zu fahren wird immer teurer, dennoch investiert die Regierung viel zu wenig in die Bahn-Infrastruktur.“
Schöner und wichtiger als ein Gratis-Öffi-Tag wäre, dass Öffis jeden Tag im Jahr leistbar bleiben.
Verkehrssprecher Georg Ecker von den Grünen
Bild: Grüne NÖ
Zugfahren wird immer teurer
300 Euro mehr als im Vorjahr müssten Pendler heuer durchschnittlich für ihr Klimaticket zahlen. Das VOR-Ticket kostet 2027 fast um 40 Euro mehr als 2025. „Wenn ein Haushalt das für mehrere Personen zahlen muss, ist das für die Leute am Land nicht mehr leistbar!“ Die SPÖ ließ zuletzt im Landtag mit einem „Gratis-Öffi-Tag“ aufhorchen. „Schön, aber wichtiger wäre, dass Öffis jeden Tag im Jahr leistbar bleiben“, kontern die Grünen.
Lange Wartezeiten
Gerade die Ostregion werde komplett „aufs Abstellgleis“ gestellt, was Investitionen betrifft. Die Folge: Zugausfälle, lange Wartezeiten, Züge, die lange stehen bleiben „und damit Pendler, die sich jeden Tag denken: eigentlich könnte ich jetzt schon längst daheim bei meiner Familie sein“, meint Ecker.
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