„Pendler zahlen zu viel für das Öffi-Chaos“

Zugfahren wird immer teurer

300 Euro mehr als im Vorjahr müssten Pendler heuer durchschnittlich für ihr Klimaticket zahlen. Das VOR-Ticket kostet 2027 fast um 40 Euro mehr als 2025. „Wenn ein Haushalt das für mehrere Personen zahlen muss, ist das für die Leute am Land nicht mehr leistbar!“ Die SPÖ ließ zuletzt im Landtag mit einem „Gratis-Öffi-Tag“ aufhorchen. „Schön, aber wichtiger wäre, dass Öffis jeden Tag im Jahr leistbar bleiben“, kontern die Grünen.