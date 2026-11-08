„Remassuri“ als Motto und Teil des Programms

Die 38. Ybbsiade steht unter dem Motto „Remassuri“. Intendantin Eva Zemanek dazu: „Remassuri beschreibt die Ybbsiade für mich perfekt. Die Idee kam, als fix war, dass Hellers Remassuri selbst Teil unseres Programms wird. Da lag es auf der Hand, es gleich zum Motto werden zu lassen. Es ist so herrlich komplett.“ Zur Eröffnung am 2. April gibt es gleich einen wahren „Kapazunder“. Alex Kristan kommt mit seinem Programm „Born To Be Child“ in die Stadthalle nach Ybbs.