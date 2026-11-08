„Remassuri“ als Motto und Teil des Programms

Nur noch wenige Tage bis zum Start des österreichweiten Ticketverkaufs für die 38. Ybbsiade. Das Programm verspricht ein Kaleidoskop aus Kabarett, Kultur, Musik, Wissenschaft, Magie und Überraschungen.
Die 38. Ybbsiade steht unter dem Motto „Remassuri“. Intendantin Eva Zemanek dazu: „Remassuri beschreibt die Ybbsiade für mich perfekt. Die Idee kam, als fix war, dass Hellers Remassuri selbst Teil unseres Programms wird. Da lag es auf der Hand, es gleich zum Motto werden zu lassen. Es ist so herrlich komplett.“ Zur Eröffnung am 2. April gibt es gleich einen wahren „Kapazunder“. Alex Kristan kommt mit seinem Programm „Born To Be Child“ in die Stadthalle nach Ybbs.
Viele Highlights bei Ybbsiade
Weitere Highlights, die von der Intendantin nach Ybbs geholt werden sind unter anderem Gerry Seidl (10.4.), Klaus Eckel (21.4.), Weinzettl & Rudle (28.4.) oder Magic Christian (25.4.) und abschließend Viktor Gernot (30.4.). Zusätzlich gibt es am 21. Dezember „Austropop goes Sysmphonix“ mit Gery Seidl und Christian Kolonovits sowie am 22. Dezember Weihnachtsliches mit Omar Sarsam. Der Ticketverkauf startet am Freitag, den 13. November, um 9 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.